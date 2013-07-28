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الحلقة (19) من "فرح ليلى": "أدهم" يعثر على أهل والدته ويقدم "ليلى" على أنها زوجته

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الحلقة (19) من "فرح ليلى": "أدهم" يعثر على أهل والدته ويقدم "ليلى" على أنها زوجته الحلقة (19) من "فرح ليلى": "أدهم" يعثر على أهل والدته ويقدم "ليلى" على أنها زوجته

كتب : سهيلة حامد الأحد 28-07-2013 17:20

وصل أدهم وليلى في أحداث الحلقة (19) من مسلسل "فرح ليلى"، إلى أهل "أدهم"، واستقبلوه بحفاوة كبيرة وقدم لهم ليلى على أنها زوجته، فاندهشت ليلى.

روت "ونيسة" وزوجها، قصة والدته "ليلى الدرديري"، حيث إن والده بعد أن طلّق ليلى تزوجت من رجل أعمال يعمل ما بين بيروت والإسكندرية، ومن يومها اختفت "ليلى" ولم يتمكنا من العثور عليها، وطلبوا منه أن يعملا سويا في البحث عنها.

جهزت "ونيسة" غرفة لأدهم وليلى، وبعد أن توجها إلى الغرفة استنكرت الموقف لأنهم غير متزوجين فطمأنها أدهم.

ومن ناحية أخرى تصالحت مي مع والدها بعد أن رفض مصالحتها بعد زواجها دون علمه من نادر.

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