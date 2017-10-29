الداخلية: ضبط عدد من الأسلحة النارية والذخائر بـ ٣ محافظات

كتب - علاء عمران:

‏‫نجحت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، في ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها بالإسكندرية، وآخرين بالقليوبية والدقهلية لقيامهما بالإتجار في الأسلحة النارية وبحوزتهما 4 قطع أسلحة نارية وذخائر.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها -حصل مصراوي على نسخة منه- اليوم الأحد، إن تحريات مباحث الإدارة العامة أكدت قيام "أيمن.د"، 32 سنة، مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب، بالإتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، متخذًا من مسكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وأضاف البيان، أنه عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبحوزته "عدد 2 بندقية آلية، و3 خزائن لذات السلاح، و34 طلقة نارية من ذات العيار، أجزاء أسلحة نارية"، وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية والذخائر المضبوطة بقصد الإتجار.

كما تم ضبط "حمدي.أ"، 33 سنة، عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة أجا بالدقهلية، مسجل شقي خطر سرقات عامة، سبق اتهامه في 11 قضية متنوعة، لاتجاره في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وبحوزته ( طبنجة عيار 8,5 مم معدلة لإطلاق الأعيرة النارية، فرد روسي محلي الصنع عيار 7,62×39مم ، 5 طلقات نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة، 10 أقراص مخدرة".

وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية والذخائر المضبوطة بقصد الإتجار والأقراص المخدرة بقصد التعاطي.

وأوضح البيان، أن التحريات أكدت قيام "عادل.م"، 59 سنة، صاحب محل لبيع أدوات الصيد، ومقيم بدائرة قسم شرطة المنتزه بالإسكندرية– بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية ملحقة بالمحل الخاص به، وبتقنين الإجراءات تم استهدافه وتبين عدم تواجده.

وبتفتيش المحل تم ضبط (طبنجة عيار 9 مم معدلة لإطلاق الأعيرة النارية، وعدد من الأسلحة النارية تحت التصنيع، وعدد من أجزاء الأسلحة النارية، والأدوات المستخدمة في عملية التصنيع) وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة، وجاري العرض على النيابة التي باشرت التحقيق.