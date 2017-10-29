وزير الدفاع: "سنقف للإرهابيين بالمرصاد حتى نتخلص من دنسهم"

كتب- محمود مصطفى:

قال الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إن الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر من قلب الجيش الثالث الميداني، يعد تأكيدا على الافتخار بجيل أكتوبر، ولولا تضحيات رجالها القوات المسلحة في الاستنزاف وأكتوبر لما انفتح الطريق أمام تحرير الأرض.

وأضاف صبحي، في كلمته خلال مشروع تفتيش بأحد تشكيلات الجيش الثالث الميدانى، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، "بكل التقدير والإجلال نتذكر وقوف الأمة العربية إلى جانب مصر والقوات المسلحة في نصر أكتوبر، إيمانا منها بوحدة الهدف والمصير".

وقال وزير الدفاع: "تحية إجبار وإجلال لرجال جيل أكتوبر العظيم، بما حققوه من مصر مجيد نباهي شجاعتهم وقد حملوا الأمانة بلك الصدق، فتحية إلى الرئيس محمد أنور السادات الذي اتخذ قرار الحرب، وأبناء الأبطال المقاتلين من رجال القوات المسلحة بشمال ووسط سيناء، الذين أعطوا لنا أعظم الأمثلة في التضحية والفداء، إيمانا برد الجميل لجيل أكتوبر العظيم".

وتابع وزير الدفاع: "القوات المسلحة ستظل الدرع الواقي لمصر لحفظ الأمن والاستقرار، والأمن والأمان للوطنية، بل هي صمام الأمن والأمان للوطن والشعب".

وأشار صبحي إلى أن القوات المسلحة ستواصل وأفرعها الرئيسية تعزيز قواتها وقدرتها ورفع كفائتها القتالية، وقد أصبحت اليوم قوات عصرية حديثة تتسلح بكل ما هو قادر على حماية أرض مصر ومياهها الإقليمية وسيادة شعبها على أراضاها.

واستطرد": "نؤمن بأن امتلاك مصر لقوات مسلحة قوية يحقق لها وللأمة العربية الأمن والأمان، ومواجهة الإرهاب، متابعا "يخسئ من يتغافل عن مخاطر الإرهاب لترويع الآمنين وزعزعة استقرار الأوطان".

وشدد وزير الدفاع على أن رجال القوات المسلحة سيواجهون بكل حسم أي محاولة لنشر الفوضى على حدود مصر أو التخريب على أرضها، مؤمنين بأن كل منهم شهيد حي ينتظر أن يقدم روجه للوطن، مضيفا: "إن سهم المنايا لمصيب"، لافتًا إلى أن هناك فرقًا كبيرًا من استشهد فداء للوطن ومن مات تحت راية التصعب والإرهاب، سنبقى لهم بالمرصاد حتى نتخلص من دنسهم.

ولفت صبحي إلى أن القيادة السياسية لا تألو جهدا في سبيل رفعة الوطن، انطلاقا من دور مصر وما لديها من تجربة رائدة أحللنا بها السلام بعد نصر أكتوبر المجيد.