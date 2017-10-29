وزير الدفاع: "سيناء وأهلها جزء عزيز على كل مصري"

كتب- محمود مصطفى:

قال الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إن للشعب المصري في حياته وتاريخه العريق، أحداث وإنجازات كبار ستبقى خالدة، تحفظها ذاكرة تاريخه الوطني والعسكري وستبقى في ضمير الأمة جيلا بعد جيل.

وأضاف صبحي، في كلمته خلال مشروع تفتيش بأحد تشكيلات الجيش الثالث الميداني، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، "أنه من بين هذه الأحداث يبرز نصر أكتوبر المجيد الذي حققته القوات المسلحة، ونحن نحتفل بهذه الأيام التي ستظل رمزا لشموخ الشعب وبسالة القوات المسلحة، فتحية إجلال وتقدير لهذا الجيل الذي برهن على صلابة معدنه بسلوكه وتمسكه بإرادته الحرة".

وتابع وزير الدفاع: "نحيي جيل الأجداد والأبناء من سيناء الحبيبة الذين كانوا سندا ودعما للقوات المسلحة، وما قاموا به من بطولات نتعلم منها أسمى قيم الانتماء للوطن، وستظل القوات المسلحة حريصة على توفير الأمن، فسيناء جزءًا عزيزا على كل مصري".