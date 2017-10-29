إدراج موضوع العام للاتحاد الإفريقي على أجندة "منتدى شباب العالم" بشرم الشيخ

القاهرة- (أ ش أ):

أدرجت اللجنة المنظمة لـ"منتدى شباب العالم"، الذي ستسضيفه مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 4 – 10 نوفمبر المقبل، موضوع العام الذي تبناه الاتحاد الأفريقي خلال قمته الأخيرة، وهو بعنوان "تسخير العائد الديموجرافي من خلال الاستثمار في الشباب".

وكانت قمة الاتحاد الأفريقي التي عقدت في يوليو الماضي بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا قد اعتمدت الموضوع الرئيسي لها هو دعم وتمكين الشباب في القارة، حيث جرى التأكيد خلال القمة على ضرورة قيام الحكومات بتطوير التعليم وتنمية المهارات وتحسين الرعاية الاجتماعية ودعم التشغيل الذاتي للشباب، بما يمكن القارة الأفريقية من أن تصبح لاعبا رئيسيا على الساحة العالمية مستقبلا.

ودعت القمة الأفريقية إلى الاستثمار في تعليم الشباب وتوفير الرعاية الصحية له ورفع قدراتهم ومهاراتهم بما يسهم في إتاحة فرص العمل لهم، وتمكينهم في المشاركة في بناء أوطانهم، مع الاستثمار في المشروعات كثيفة العمالة للحد من الفقر، وتأسيس صناديق لتنمية مهارات الشباب، وإتاحة برامج التدريب المهني لهم، وتشجيع برامج الشباب التطوعية، وتشجيع الجهات المصرفية على إقراض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأوضح بيان للقمة، أن بناء قارة يسودها الأمن والسلام والتطور والتنمية يتطلب تمكين جيل الشباب، وتحسين الخدمات التعليمية والتدريبية لهم، حيث أن الشباب يمثل اليوم أكبر الأصول وأثمنها في أفريقيا، ومن هنا فإن رعايتهم ستحدد مصير أبعاد التنمية في القارة خلال الأعوام الخمسين القادمة، وبما يحقق شعار "أفريقيا التي نريدها"، كقوية ومتحدة ولاعب مؤثر عالميا.

وأشارت الدراسات التي أذيعت خلال القمة إلى أن الشباب يمثل ما نسبته 60% من سكان القارة الأفريقية.