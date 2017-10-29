مسئول عراقي يؤكد إطلاق سراح 3 لبنانيين مختطفين في بغداد
مسئول عراقي يؤكد إطلاق سراح 3 لبنانيين مختطفين في بغداد
12:32 م الأحد 29 أكتوبر 2017
إطلاق سراح 3 لبنانيين مختطفين في بغداد
بغداد- (أ ش أ):
أكد الناطق الرسمي لوزارة الداخلية العراقية العميد سعد معن، اليوم الأحد، الإفراج عن اللبنانيين الثلاثة الذين اختطفوا في بغداد الأسبوع الماضي.
وقال معن - في تصريح نقلته وكالة أنباء الإعلام العراقي (واع) إن "قوات الشرطة العراقية استلمت اللبنانيين الثلاثة بعد اطلاق سراحهم، والتفاصيل لاحقا".
وكانت وزارة الخارجية اللبنانية قد أعلنت عن اختطاف ثلاثة لبنانيين بينهم رجل أعمال في العاصمة العراقية بغداد، فور وصولهم إليها قبل أيام، من دون إضافة تفاصيل حول أسباب الخطف أو هوية الجهة الخاطفة.
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