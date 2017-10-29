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كتالونيا تتحدى الحكومة الإسبانية

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مصراوي Masrawy

كتالونيا تتحدى الإسبانية

12:29 م الأحد 29 أكتوبر 2017

كتالونيا تتحدى الحكومة الإسبانية

أوريول جونكيراس

القاهرة- (مصراوي):
قال نائب رئيس حكومة كتالونيا التي أقالتها مدريد، أوريول جونكيراس، الأحد، إن زعيم الانفصاليين كارليس بوجديمون سيبقى رئيسا للإقليم، في تحدِ للحكومة الإسبانية المركزية في مدريد، بحسب ما نقلته سكاي نيوز .
وأكد جونكيراس في مقالة مع صحيفة إسبانية محلية أن "كارليس بوجديمون هو رئيس البلد، وسيبقى كذلك، وكارمي فوركاديل هي رئيسة البرلمان وستبقى كذلك".
وأكد أن هذا التشكيل سيبقى موجودا "إلى اليوم الذي يقرر فيه المواطنون خلاف ذلك من خلال انتخابات حرة"، منددا في الوقت نفسه بما سماه "انقلاب ضد كتالونيا".
وكانت إسبانيا قد أعلنت رسميا أمس، السبت، سحب السلطة في إقليم كتالونيا من حكومة الحكم الذاتي، وأقالت الحكومة الانفصالية التي يقودها بوجديمون، وذلك بعد يوم من تمرير برلمان الإقليم إعلان استقلال المنطقة عن الدولة.
وأعلن برلمان كتالونيا، الجمعة، استقلال الإقليم عن إسبانيا، واعتمد البرلمان قرارا يعلن أن الإقليم أصبح "دولة مستقلة تأخذ شكل جمهورية" وذلك قبل أداء النشيد الانفصالي.
وحصل القرار على موافقة 70 عضوا في البرلمان، ومعارضة 10 أعضاء، وامتناع اثنين عن التصويت، وذلك في خطوة أثارت حفيظة مدريد ودفعتها لاستعادة السيطرة على الإقليم.

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