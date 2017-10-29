أمن الشرقية: ضبط 16 شخصًا في «حرب شوارع سنجها»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

ألقت أجهزة الأمن بالشرقية، اليوم الأحد، القبض على 16 من أهالي قرية "سنجها"؛ لاتهامهم بإضرام النيران في 6 منازل و3 "عشش" تابعة لـ"عرب فلسطين" الموجودين بالقرية.



دفعت قوات الحماية المدنية بـ 15 سيارة إطفاء وخزاني مياه استراتيجي، وتم السيطرة على النيران التي امتدت لـ 6 منازل بالقرية.

وتبين أن الواقعة بسبب مصرع "فتحية م." 36 سنة، ربة منزل، عقب 3 أيام من تواجدها بالمستشفى العام لتلقي العلاج عقب تعرضها لإصابة في الرأس، بعدما تصادف مرورها بالقرب من مشاجرة بسبب مرور "زفة عروس" بجوار سرادق عزاء.

شاهد أيضا

وألقى رجال المباحث القبض على اثنين من المتهمين برشق المجني عليها بالحجارة، ورفضت أسرتها تلقي العزاء بعد وفاتها، وتوجهوا إلى منازل العرب المقيمين بالقرية، وأشعلوا النيران في 6 منها و3 عشش.