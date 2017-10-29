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أمن الشرقية: ضبط 16 شخصًا في «حرب شوارع سنجها»

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أمن الشرقية: ضبط 16 شخصًا في «حرب شوارع سنجها» أمن الشرقية: ضبط 16 شخصًا في «حرب شوارع سنجها»

التحرير

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ألقت أجهزة الأمن بالشرقية، اليوم الأحد، القبض على 16 من أهالي قرية "سنجها"؛ لاتهامهم بإضرام النيران في 6 منازل و3 "عشش" تابعة لـ"عرب فلسطين" الموجودين بالقرية.
 
دفعت قوات الحماية المدنية بـ 15 سيارة إطفاء وخزاني مياه استراتيجي، وتم السيطرة على النيران التي امتدت لـ 6 منازل بالقرية.

وتبين أن الواقعة بسبب مصرع "فتحية م." 36 سنة، ربة منزل، عقب 3 أيام من تواجدها بالمستشفى العام لتلقي العلاج عقب تعرضها لإصابة في الرأس، بعدما تصادف مرورها بالقرب من مشاجرة بسبب مرور "زفة عروس" بجوار سرادق عزاء.

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وألقى رجال المباحث القبض على اثنين من المتهمين برشق المجني عليها بالحجارة، ورفضت أسرتها تلقي العزاء بعد وفاتها، وتوجهوا إلى منازل العرب المقيمين بالقرية، وأشعلوا النيران في 6 منها و3 عشش.

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التحرير

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