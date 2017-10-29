غدا طقس معتدل نهارا.. والعظمى بالقاهرة 26

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الإثنين، طقس معتدل نهارا على معظم أنحاء الجمهورية، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في أخره.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الغربية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة، وارتفاع الموج ما بين متر ونصف إلى مترين، وحالة الرياح السطحية شمالية غربية.

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وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة: الصغرى العظمى

القاهرة 19 26

وسط الدلتا 19 26

الإسكندرية 16 25

بلطيم 19 26

مطروح 17 25

السلوم 16 24

سيوة 15 25

بورسعيد 19 25

دمياط 20 26

العريش 18 27

رفح 17 26

الإسماعيلية 15 27

السويس 17 28

رأس سدر 16 27

نخل 9 25

نويبع 21 26

طابا 17 24

كاترين 10 23

الطور 19 28

شرم الشيخ 21 29

الغردقة 19 29

مرسى علم 22 31

الفيوم 17 27

بني سويف 19 27

المنيا 14 27

أسيوط 14 27

سوهاج 15 28

قنا 17 29

الأقصر 17 30

أسوان 17 30

أبو سمبل 17 30

الوادي الجديد 18 29

شلاتين 22 30

أبو رماد 21 28

راس حدربة 18 26

حلايب 17 26