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الدولار يستقر فى البنوك اليوم.. و«التجاري الدولي» يسجل أقل سعر

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الدولار يستقر فى البنوك اليوم.. و«التجاري الدولي» يسجل أقل سعر الدولار يستقر فى البنوك اليوم.. و«التجاري الدولي» يسجل أقل سعر

التحرير

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شهدت الدولار اليوم الأحد  29 أكتوبر استقرار ملحوظ بالبنك المركزي، مسجلاً 17.699 جنيه للبيع و17.599 جنيه للشراء.

وسجل الدولار بالمصرف المتحد وبنك الإسكان والتعمير الأعلى سعرا بـ 17.71 للبيع، و 17.61 للشراء مقابل الجنيه المصرى، بينما سجل الدولار أقل سعر بالبنك التجارى الدولى وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية بـ17.67 للبيع، و17.57 للشراء.

وسجل الدولار ببنك الإتش إس بي سي والبنك العربي الإفريقي وبنك الاسكندرية والبنك الأهلى المصرى وبنك وبنك القاهرة وبنك البركة وبنك قناة السويس وكريدى أجريكول والبنك الأهلى الكويتى وبنك بلوم والبنك المصري الخليجى والبنك المصرى لتنمية الصادرات والبنك العربي وبنك عودة،  17.70 للبيع، و17.60 جنيه للشراء.

فيما سجل الدولار بالمصرف المتحد وبنك مصر إيران للتنمية ومصرف أبو ظبي الإسلامى والبنك الزراعى المصرى 17.69 جنيه للبيع، و 17.59 جنيه للشراء.

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أما عن اليورو فقد سجل في البنك االمصري لتنمية الصادرات أعلى سعر بـ20.96 جنيه للبيع، و 20.78 جنيه للشراء، وسجل الأقل سعرًا إتش إس بي سي بـ20.63 لليع، و 20.37 للشراء.

وسجل اليورو بالبنك الأهلى المصرى 20.95 جنيه للبيع، و20.66 جنيه للشراء، والبنك التجاري الدولي وبنك القاهرة  20.95 للبيع، و 20.60 للشراء.

وسجل الجنيه الإسترلينى 23.35 جنيه للبيع، 22.68 جنيه للشراء، والفرنك السويسرى 17.82 جنيه للبيع، 17.71 جنيه للشراء، والـ100 ين يابانى 15.55 جنيه للبيع، و15.46 جنيه للشراء، واليوان الصينى 2.66 جنيه للبيع، و2.65 جنيه للشراء.

وسجل الريال السعودي وفقاً للبنك المركزي نحو 4.71 جنيه للبيع، و4.69 جنيه للشراء، وسجل الدينار الكويتى نحو 58.62 جنيه للبيع، و58.17 جنيه للشراء، والدرهم الإماراتى سجل نحو 4.81 جنيه للبيع، و4.79 جنيه للشراء.

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التحرير

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