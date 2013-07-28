الحلقة (19) من "اسم مؤقت": يوسف يحصل على حقيبة بها بطاقات تعريف لشخصيته

كتب : روان مسعد الأحد 28-07-2013 17:48

شهدت أحداث الحلقة الـ19 من مسلسل اسم مؤقت، حيرة حول مقتل الجاسوس في حملة رأفت الراوي، وتأكيد يوسف ورأفت على أنه مخطط للإيقاع برأفت الراوي ويوسف.

عثر مجدي عبدالعزيز على نسمة بعد أن اختفت عنه وقدمت له الأوراق والمستندات التي تدين رأفت الراوي، وجد حسام سيارة يوسف التي قادها يوم الحادثة، وكانت مسجلة باسم يوسف رمزي، فاخذ حسام يوسف معه للبحث عن حقيبة بها أوراق كانت معه يوم الحادثة، والتقى يوسف بمن سرقوه وتعرف عليهم، وذهب بصحبة حسام لمقابلة المتهم الثالث ليأخذ منه الحقيبة التي كانت بالسيارة، ووجدها وبها عدد من بطاقات الشخصية المزورة باحتراف.

عاد صبري والد يوسف لفارس عسكر للمساومة على دليل براءة زياد عسكر، مقابل الأوراق التي أخذها من يوسف.

ذهب يوسف لضيف وطلب منه الذهاب للريس عيسى جونيور، ليسأله عن السيارة الميري التي أخذها وأخفاها، وطلب جونيور 5 آلاف جنيه مقابل السيارة، فذهب يوسف للدكتور الذي مكث عنده لفترة وأخذ مسدسه الذي أخفاه هناك، وعاد لجونيور ليأخذ السيارة لكنه وجده قد تعرض لمحاولة قتل وسرقت السيارة، لكن يوسف استطاع أخذ رقم الشاسيه الخاص بها.

مسلسل "اسم مؤقت" بطولة يوسف الشريف، وشيرين عادل وداليا مصطفى، وعايدة رياض، وزكي فطين عبدالوهاب، وقصة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد الملك، ومن إخراج أحمد نادر جلال.