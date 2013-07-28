أخبار عاجلة

الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع دينا عصمت - حلقة الأحد 2-4-2017 -
الأخبار - المتحدث باسم البيت الأبيض: ترامب يدعم جهود السيسي في تطوير نهج شامل لمكافحة الإرهاب -
الأخبار - المتحدث باسم البيت الأبيض|ترامب يسعى لتعزيز الصلات القوية مع مصر خلال لقائه بالرئيس السيسي -
الأخبار - التعاون الإقتصادي بين مصر وأمريكا ... ملف رئيسي على طاولة مباحثات السيسي وترامب -
إسرائيل تدشن منظومة "الصولجان السحري" للدفاع الجوي -
وقف دعوى تطالب بوقف قرار نقابة الصيادلة بتنظيم إضراب جزائيا لمدة شهر -
بالصور.. مطبخ ملجأ "العندليب" بالشرقية يأوي القطط الضالة -
"جنون الطماطم" يصيب باقي الخضروات في الأقصر .. ومواطنون: "هنلاحق على إيه ولا إيه" -
الإفتاء تطالب بجمع الكلاب الضالة في أماكن مخصصة بدلًا من قتلها -
وزير الزراعة يطالب المديريات بتسليم مستحقات مزارعي القمح خلال 72 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

الحلقة (19) من "اسم مؤقت": يوسف يحصل على حقيبة بها بطاقات تعريف لشخصيته

Google+ Print
الحلقة (19) من "اسم مؤقت": يوسف يحصل على حقيبة بها بطاقات تعريف لشخصيته الحلقة (19) من "اسم مؤقت": يوسف يحصل على حقيبة بها بطاقات تعريف لشخصيته

كتب : روان مسعد الأحد 28-07-2013 17:48

شهدت أحداث الحلقة الـ19 من مسلسل اسم مؤقت، حيرة حول مقتل الجاسوس في حملة رأفت الراوي، وتأكيد يوسف ورأفت على أنه مخطط للإيقاع برأفت الراوي ويوسف.

عثر مجدي عبدالعزيز على نسمة بعد أن اختفت عنه وقدمت له الأوراق والمستندات التي تدين رأفت الراوي، وجد حسام سيارة يوسف التي قادها يوم الحادثة، وكانت مسجلة باسم يوسف رمزي، فاخذ حسام يوسف معه للبحث عن حقيبة بها أوراق كانت معه يوم الحادثة، والتقى يوسف بمن سرقوه وتعرف عليهم، وذهب بصحبة حسام لمقابلة المتهم الثالث ليأخذ منه الحقيبة التي كانت بالسيارة، ووجدها وبها عدد من بطاقات الشخصية المزورة باحتراف.

عاد صبري والد يوسف لفارس عسكر للمساومة على دليل براءة زياد عسكر، مقابل الأوراق التي أخذها من يوسف.

ذهب يوسف لضيف وطلب منه الذهاب للريس عيسى جونيور، ليسأله عن السيارة الميري التي أخذها وأخفاها، وطلب جونيور 5 آلاف جنيه مقابل السيارة، فذهب يوسف للدكتور الذي مكث عنده لفترة وأخذ مسدسه الذي أخفاه هناك، وعاد لجونيور ليأخذ السيارة لكنه وجده قد تعرض لمحاولة قتل وسرقت السيارة، لكن يوسف استطاع أخذ رقم الشاسيه الخاص بها.

مسلسل "اسم مؤقت" بطولة يوسف الشريف، وشيرين عادل وداليا مصطفى، وعايدة رياض، وزكي فطين عبدالوهاب، وقصة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد الملك، ومن إخراج أحمد نادر جلال.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
الأخبار - مستشار بالحزب الجمهوري : زيارة السيسي لواشنطن عقب القمة العربية تؤكد دور مصر الريادي

الأخبار - مستشار بالحزب الجمهوري : زيارة السيسي لواشنطن عقب القمة العربية تؤكد دور مصر الريادي

الأخبار - العلاقات التجارية بين مصر وأمريكا والإستثمارات الأمريكية في مصر

الأخبار - العلاقات التجارية بين مصر وأمريكا والإستثمارات الأمريكية في مصر

الأخبار - مستشار بالحزب الجمهوري : قضية السلام بالشرق الأوسط تتصدر مباحثات السيسي وترامب

الأخبار - مستشار بالحزب الجمهوري : قضية السلام بالشرق الأوسط تتصدر مباحثات السيسي وترامب

الأخبار - المتحدث باسم البيت الأبيض: ترامب مهتم بسماع آراء الرئيس السيسي بشأن جماعة الإخوان

الأخبار - المتحدث باسم البيت الأبيض: ترامب مهتم بسماع آراء الرئيس السيسي بشأن جماعة الإخوان