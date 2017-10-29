السيسي يشهد إجراءات تفتيش الفرقة 19 في السويس (بث مباشر)

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شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية للقوات المسلحة بالفرقة 19، في الجيش الثالث الميداني بمدينة السويس.

حضر الفعالية شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وكبار رجال الدولة.

وبدأت فعاليات إجراءات التفتيش بالفرقة 19 مشاة في الجيش الثالث الميداني، بعزف السلام الوطني الجمهوري، ثم كلمة للواء أركان حرب محمد رأفت الدش قائد الجيش الثالث الميداني، وقال فيها: "السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، نرحب بسيادتك في أحد صروح القوات المسلحة للوقوف على مستوى الكفاءة القتالية لأحد التشكيلات العريقة بالجيش الثالث الميداني، وإن تشريف سيادتكم يعبر عن الدعم الحقيقي والملموس الذي يلهب حماس المقاتلين ويتوج جهودنا للوصول إلى أعلى درجات الاحتراف في تنفيذ المهام".

وأضاف الدش: "إن إعداد الأجيال من المقاتلين يتطلب جهدا مستمرا وعملا مخلصا لاستكمال مسيرة من سبقونا، وكان لزاما علينا أن نتبع المنهج العملي في بناء المقاتل لصنع أجيال جديدة تعد امتدادا طبيعيا للأجيال السابقة"، مشيرا إلى أن رجال الجيش الثالث الميداني عازمون على بذل كل ما هو غال ونفيس فداء لمصر الحبيبة وكلهم على يقين بأن وطنهم بار بهم طالما جيشهم قوي وقادر، وسجل التاريخ لهذا الجيش أروع البطولات في الصمود والتحدي على مر العصور.

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وأوضح: "إننا نتابع بعين من الإعجاب والتعجب ما يحققه شعبنا العظيم من تقدم وازدهار وبناء واستقرار، هذا الشعب الأبي الذي أثبت بما لا يدع مجالا للشك أنه عصي على الانكسار، ويمضي اليوم بخطى واثقة وثابتة على درب التنمية الحقيقية التي ستعيد له أمجاده وتصنع له مستقبلا زاهرا".

وعقب ذلك، تم عرض فيلم تسجيلي يجسد الدور التاريخي للفرقة 19 مشاة، وحققت الفرقة النجاح في معركة الاستيلاء على الموقع الحصين في لسان بور توفيق، ومعركة نقطة عيون موسي الحصينة، ومعركة النقطة القوية رقم 149، ومعركة جبل المر، ومعركة الدفاع عن مدينة السويس، كما تشارك بعناصرها ضمن تشكيلات الجيش الثالث الميداني في تطهير سيناء من العناصر الإرهابية.