"تعليم سوهاج": تحقيق عاجل في اتهام مدير مدرسة بضرب طالب إعدادي

سوهاج – عمار عبدالواحد:

أعلن أيمن تمام، مدير إدارة سوهاج التعليمية، اليوم الأحد، تشكيل لجنة من الشئون القانونية والمتابعة، وإدارة التعليم الإعدادي، للانتقال لمدرسة النبوي المهندس الإعدادية، للاستماع للشهود، في واقعة اعتداء مدير المدرسة على أحد الطلاب، مضيفًا أنه تقرر فتح تحقيق عاجل حول الواقعة، وعرض تقريرًا مفصلًا تمهيدًا لاتخاذ اللازم.

يأتي هذا عقب، اتهام الطالب "معاذ السيد أحمد محمود"، بالصف الثاني الإعدادي، مدير مدرس النبوي المهندس الإعدادية، الخميس الماضي، بإصابته بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، وركله وضربه.

وأضاف تمام، أنه شدد على مدير المدرسة ومعلميها بضرورة الالتزام بالأسلوب التربوي في التعامل مع الطلاب، وعدم استخدام العنف كأسلوب لمعاقبة الطلاب، وعدم استخدام أسلوب العقاب البدني من الأساس، مشيرًا إلى أن هناك تعليمات مشددة لمديرية المدارس على مستوى الإدارة بالمدينة والقرى، بعدم استخدام أسلوب العقاب البدني تجاه الطلاب لعدم تعريضهم للمسائلة القانونية.

ونقل الطالب المصاب إلى المستشفى بمعرفة والده، الذي حرر محضرًا في قسم شرطة ثان سوهاج حمل رقم 7433 جنح القسم لسنة 2017.

وشهدت محافظة سوهاج، اعتداء مشرف نشاط بمدرسة الثورة الابتدائية التابعة لإدارة سوهاج التعليمية، بمحافظة سوهاج، بداية شهر أكتوبر الجاري، بالضرب على تلميذ بالصف الخامس الابتدائي، ما تسبب في كسر ذراعه الأيسر.