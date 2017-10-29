مجلس جامعة الإسكندرية يعتمد 8 اتفاقيات تعاون مع مؤسسات وجامعات دولية

الإسكندرية - محمد عامر:

اعتمد مجلس جامعة الإسكندرية خلال اجتماعه اليوم الأحد، برئاسة الدكتور عصام الكردي، رئيس الجامعة، 8 اتفاقيات ومذكات تهاون بين الجامعة وجامعات ومؤسسات علمية دولية.

وأفاد بيان صادر عن مجلس الجامعة اليوم، بالموافقة على اتفاقية الشراكة حول تنمية المشروعات في مجال التعليم الرقمي بين جامعة الإسكندرية والوكالة الفرانكوفونية للجامعات بمونتريال بكندا.

واعتمد المجلس كذلك مذكرة التفاهم المشتركة بين جامعة الإسكندرية ومستشفيات جامعة ليستر بالمملكة المتحدة، علاوة على مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون بين الجامعة وجامعات جنوه بايطاليا وأوتوجيوريك مجدبرج الألمانية، والعلوم الطبية والتكنولوجيا بالسودان، وروندا.

كما وافق المجلس على نموذج الاتفاق المقترح للتعاون بين جامعتي الإسكندرية وكامبينيا لوجي فانيتيلي بإيطاليا.