أخبار عاجلة

ترامب: يجب التحقيق في صلة كلينتون بملف التدخل الروسي في الانتخابات -
وزيرة الجيوش الفرنسية: الحرب على الإرهاب في الشرق الأوسط لم تصل نهايتها -
​محافظ الجيزة يبحث تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة -
​طلاب طب عين شمس يحصدون الجوائز الأولى في مهرجان المسرح الدولى للجامعات بطنجة -
وفاة مسنة مصرية على متن طائرة قادمة من السعودية -
الزمالك يواجه الأهلي في السوبر الإفريقي لكرة اليد -
مساء dmc - | 205 ألف قضية فساد باشرتها النيابة الادارية عام 2016 | -
مساء dmc - | مفاجآت جديدة في اعترافات خلية " تفجير الكنائس " | -
عيش الليلة - مهارة الفنان حميد الشاعري وهشام عباس وأشرف عبد الباقي في كرة القدم -
برزاني: ما حدث في كركوك "خيانة عظمى" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

غرف عمليات ولجان للمرور على المخرات والسدود استعدادًا للسيول بأسيوط

Google+ Print

مصراوي Masrawy

غرف عمليات ولجان للمرور على المخرات والسدود استعدادًا للسيول بأسيوط

12:11 م الأحد 29 أكتوبر 2017

غرف عمليات ولجان للمرور على المخرات والسدود استعدادًا للسيول بأسيوط

ياسر الدسوقي محافظ أسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

شدد المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، اليوم الأحد، على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية بنطاق المحافظة، استعدادًا لمواجهة أخطار السيول خاصة مع حلول موسم الشتاء، مؤكدًا ربط غرفة عمليات المحافظة الرئيسية بجميع غرف عمليات المراكز والأحياء وغرفة عمليات الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة أسيوط للتنسيق بين كافة الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة حدوث أي طارئ.

وأكد المهندس محمد عبدالجليل سكرتير عام المحافظة، على اتخاذ عدة إجراءات تحسبًا لهطول أمطار غزيرة أو سيول خاصة مع اقتراب فصل الشتاء، لافتًا إلى التنسيق بين رؤساء المراكز بنطاق المحافظة ومديريات الري وباقي المديريات الخدمية لتوحيد الجهود ووضع خطط للإجراءات التي يمكن تنفيذها عند حدوث أي طارئ.

وقال جوزيف حلمي، وكيل وزارة الري بأسيوط، إنه تم تشكيل لجان فنية من الإدارة العامة التابعة للإدارة المركزية للموارد المائية والري للمرور على مخرات السيول والوقوف على الحالة الفنية لمخرات السدود وسدود الإعاقة والتي يبلغ عددها 31 سد إعاقة، مشيرًا إلى تنفيذ 6 عمليات للحماية من أخطار السيول بتكلفة إجمالية حوالي 78 مليون جنيه.

وأضاف حلمي، أنه تم مراجعة خطة تصريف السيول لكل المناطق والتأكد من جاهزية مسارات مخرات السيول لتصريف المياه الزائدة وخلف السدود، كما تنبه على الإدارات العامة للقيام بأعمال التطهير للترع والمصارف وإزالة العوائق أمام الحجوزات والسحارات بالإضافة إلى التأكد من جاهزية مصارف التخفيف وقدرة البوابات للفتح والقفل.

وأشار وكيل وزارة الري بأسيوط، إلى صدور قرار رقم 36 لسنة 2017 بإعادة تشكيل غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة أسيوط عام 2017/2018، والتي تتخصص في العمل بموجب خطة الطوارئ لمواجهة أخطار السيول بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التابعة للرى فضلا عن إعطاء التعليمات بتحريك المعدات إلى المواقع حسب الاحتياج وإعطاء التعليمات الخاصة بفتح وقفل الحجوزات ومجاري التخفيف وتعليمات تأمين خروج المعدات والأجهزة والمهمات بالاستعانة بالأجهزة المختصة وغرف العمليات الفرعية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. محافظ أسيوط يضبط سيارة محملة ببقايا القمامة

    أخبار

  • محافظ أسيوط يشهد حفل ختام مشروع رواد أعمال المستقبل

    أخبار

  • مذكرة لوقف مدير مدرسة و3 معلمين بعد مصرع طالب بأسيوط

    أخبار

  • بالصور.. محافظ أسيوط والقيادات الأمنية تعزي أسرة الشهيد المقدم أحمد

    أخبار

إعلان

c86ce13ffb.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
10 مصابين في انقلاب "ميني باص" على الطريق الصحراوي بالبحيرة

10 مصابين في انقلاب "ميني باص" على الطريق الصحراوي بالبحيرة

إيران تبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتزامها بالاتفاق النووي

إيران تبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتزامها بالاتفاق النووي

ترامب: يجب التحقيق في صلة كلينتون بملف التدخل الروسي في الانتخابات

ترامب: يجب التحقيق في صلة كلينتون بملف التدخل الروسي في الانتخابات

وزيرة الجيوش الفرنسية: الحرب على الإرهاب في الشرق الأوسط لم تصل نهايتها

وزيرة الجيوش الفرنسية: الحرب على الإرهاب في الشرق الأوسط لم تصل نهايتها