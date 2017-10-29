غرف عمليات ولجان للمرور على المخرات والسدود استعدادًا للسيول بأسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

شدد المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، اليوم الأحد، على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية بنطاق المحافظة، استعدادًا لمواجهة أخطار السيول خاصة مع حلول موسم الشتاء، مؤكدًا ربط غرفة عمليات المحافظة الرئيسية بجميع غرف عمليات المراكز والأحياء وغرفة عمليات الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة أسيوط للتنسيق بين كافة الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة حدوث أي طارئ.

وأكد المهندس محمد عبدالجليل سكرتير عام المحافظة، على اتخاذ عدة إجراءات تحسبًا لهطول أمطار غزيرة أو سيول خاصة مع اقتراب فصل الشتاء، لافتًا إلى التنسيق بين رؤساء المراكز بنطاق المحافظة ومديريات الري وباقي المديريات الخدمية لتوحيد الجهود ووضع خطط للإجراءات التي يمكن تنفيذها عند حدوث أي طارئ.

وقال جوزيف حلمي، وكيل وزارة الري بأسيوط، إنه تم تشكيل لجان فنية من الإدارة العامة التابعة للإدارة المركزية للموارد المائية والري للمرور على مخرات السيول والوقوف على الحالة الفنية لمخرات السدود وسدود الإعاقة والتي يبلغ عددها 31 سد إعاقة، مشيرًا إلى تنفيذ 6 عمليات للحماية من أخطار السيول بتكلفة إجمالية حوالي 78 مليون جنيه.

وأضاف حلمي، أنه تم مراجعة خطة تصريف السيول لكل المناطق والتأكد من جاهزية مسارات مخرات السيول لتصريف المياه الزائدة وخلف السدود، كما تنبه على الإدارات العامة للقيام بأعمال التطهير للترع والمصارف وإزالة العوائق أمام الحجوزات والسحارات بالإضافة إلى التأكد من جاهزية مصارف التخفيف وقدرة البوابات للفتح والقفل.

وأشار وكيل وزارة الري بأسيوط، إلى صدور قرار رقم 36 لسنة 2017 بإعادة تشكيل غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة أسيوط عام 2017/2018، والتي تتخصص في العمل بموجب خطة الطوارئ لمواجهة أخطار السيول بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التابعة للرى فضلا عن إعطاء التعليمات بتحريك المعدات إلى المواقع حسب الاحتياج وإعطاء التعليمات الخاصة بفتح وقفل الحجوزات ومجاري التخفيف وتعليمات تأمين خروج المعدات والأجهزة والمهمات بالاستعانة بالأجهزة المختصة وغرف العمليات الفرعية.