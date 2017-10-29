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فتح لجان للوعظ بالمعاهد الأزهرية في الشروق

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مصراوي Masrawy

فتح لجان للوعظ بالمعاهد الأزهرية في الشروق

12:21 م الأحد 29 أكتوبر 2017

فتح لجان للوعظ بالمعاهد الأزهرية في الشروق

محيي الدين عفيفي

كتب- محمود مصطفى:

أجرى الدكتور محيي الدين عفيفي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، صباح الأحد، جولة داخل المعاهد الأزهرية بمدينة الشروق لتخصيص أماكن جديدة لمنطقة الوعظ ولجان الفتوى في المدينة ضمن خطة التوسع والانتشار في المدن الجديدة.

وقال عفيفي، إنه سيتم تفعيل عدد من إدارات الوعظ في التجمعات الجديدة لتغطية احتياجات المواطنين لمعرفة المفاهيم الصحيحة للإسلام وحمايتهم من الفكر المتطرف والمفاهيم المغلوطة وتلبية احتياجاتهم في مجال الفتوى من خلال مقرات الفتوى التي سيتم توفيرها في التجمعات السكانية في مدينة الشروق.

وأكد عفيفي، أهمية تواجد وعاظ الأزهر الشريف في المدن الجديدة لقطع الطريق أمام أصحاب التيارات الفكرية وحماية الشباب من خطر الفكر المتطرف.

وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد تواجدا مكثفا لوعاظ الأزهر في مختلف التجمعات السكنية في كل المحافظات على مستوى الجمهورية، لأجل الوصول إلى أكبر عدد من الجماهير وتطبيق البرامج التوعوية المختلفة التي تستعيد القيم المهجورة وتنمية الوازع الديني والوطني لدى النشء.

وأشار إلى أن هذا النشاط يأتي تفعيلا لاستراتيجية الازهر الشريف للتواجد على أرض الواقع بين الناس.

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