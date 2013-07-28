الحلقة "18" من "حائرات": أم صبحي تطلب من زوجها عدم التعرض لراتب نورا

كتب : فاطمة النشابي منذ 59 دقيقة

طلب جهاد مع بداية أحداث الحلقة "18" من مسلسل حائرات السورين من زوجته امولاً من أجل شراء سيارة خاصة به، بينما يلتقي كلاً من نورا وراغب سراً.

ترفض هدي والدة رؤي إتمام مراسم زفاف ابنتها بطريقة بسيطة وتتمني أن يتم الزفاف في حفل كبير.

تطلب أم صبحي من زوجها عدم الاقتراب من الراتب الذي ستحصل عليه نورا من عملها في منزل الأستاذ زهير.

يظهر على نورا معالم التعب الشديدة، مما يجعل صديق راغب يشك في إنها "حامل" بعد واقعة الاغتصاب الذي تعرضت له، ويبدأ جهاد في تحسين علاقته بالعاملين معه في المكتب.