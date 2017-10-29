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قائد الجيش الثالث: أقسمنا على الثأر لأرواح شهدائنا وحماية أمن مصر

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مصراوي Masrawy

قائد الجيش الثالث: أقسمنا على الثأر لأرواح شهدائنا وحماية أمن

12:12 م الأحد 29 أكتوبر 2017

قائد الجيش الثالث: أقسمنا على الثأر لأرواح شهدائنا وحماية أمن مصر

قائد الجيش الثالث

كتب- محمود أبو طالب ومادي غيث:

قال قائد الجيش الثالث الميداني اللواء أركان حرب محمد رأفت الدش، " إن الجيش الثالث الميداني ضمن القوات المسلحة يشارك شعبه في مجالات التنمية، وهذا لا يأتي إلا من باب الحرص على الأمن القومي المصري وبما لا يؤثر مطلقا على كفاءتها واستعدادها القتالي".

وتقدم الدش بوافر التحية والتقدير للرئيس لما يقدمه من دعم ورعاية بالرغم من مسؤولياته الجسام، معربا عن شكره كذلك للقيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم اللامحدود التي توليه لكافة تشكيلات وحدات الجيش الثالث الميداني.

وأضاف: "كل الشكر والتقدير لرجال الجيش الثالث الميداني الذين يسطرون كل يوم صفحة جديدة من صفحات المجد والشرف في تاريخ مصرنا الغالية، فما يحققونه اليوم من بطولات وتضحيات في حربهم على الإرهاب سوف يتوقف التاريخ أمامها لتكون نبراسا للأجيال القادمة، ولهذا أرسل من أعماق قلبي تحية خالصة تحمل معاني الإعزاز والإجلال والتقدير لأرواح شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بدمائهم الزكية فداء لهذا الوطن".

وتابع: "نواة الإرادة والإصرار والقوة والتحدي الذي يتحلى به أبطال الجيش الثالث الميداني الذين أقسموا على الثأر لأرواح شهدائهم، والقضاء على كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار الوطن".

وأكد قائد الجيش الثالث الميداني، أن مصر ستظل قوية، وعزيزة آمنة، ينعم شعبها بالأمن والاستقرار في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكيمة.

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