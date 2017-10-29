قائد الجيش الثالث: المنهج العلمي أساس بناء الجيل الجديد من المقاتلين

كتب- محمود مصطفى:

قال اللواء أركان حرب محمد رأفت الدش، قائد الجيش الثالث الميدانى، إن إعداد أجيال من المقاتلين لتحمل المسئولية يتطلب جهدا مستمرا وعملا مخلصا لاستكمال مسيرة من سبقونا.

وأضاف الدش، في كلمته خلال مشروع تفتيش بأحد تشكيلات الجيش الثالث الميداني، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "كان لزاما علينا اتباع المنهج العلمي فى بناء المقاتلين، لنصنع أجيالا جديدة لتكون امتدادا طبيعيا للأجيال السابقة التى أدت ما عليها تجاه الوطن".

وقال قائد الجيش الثالث الميداني: "ما نشهده الآن يواكب ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، التى تعتبر منهاج حياة كلما حلّ بنا تحدٍّ جديد".

ويشهد الجيش الثالث الميدانى، الأحد إجراءات تفتيش ورفع للكفاءة القتالية لأحد تشكيلاته، بعد تطويره ورفع كفاءته القتالية والفنية وتسليحه بأحدث الأسلحة والمعدات فى كل التخصصات، بما يمكنه من تنفيذ كل ما يُكلّف به من مهام تحت مختلف الظروف، وتفتيش الحرب إجراء عملى لرفع الكفاءة القتالية، بالتزامن مع ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.