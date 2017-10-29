خطة لمحو أمية 85 ألف مواطن بأبو قرقاص في المنيا

المنيا - ريمون الراوي:

عقد العقيد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص بالمنيا، اجتماعًا موسعًا مع مديري الإدارات والأجهزة التنفيذية بالمركز، اليوم الأحد، لمناقشة خطة الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وتنفيذها بالتعاون مع الأجهزة المختصة للقضاء على الأمية بالمركز والقرى التابعة له.

وأوضح رئيس المركز، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة ووضع خطة تنفيذية لمحو أمية عدد 85870 مواطنًا، بالمركز طبقاً لإحصائية التعداد الأخيرة، في إطار خطة محو الأمية التي تستهدف 715 ألف مواطن على مستوى المحافظة، والتي سيتم تنفيذها خلال الثلاث سنوات القادمة بمشاركة جميع الجهات المعنية.

وقال إن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا لمعالجة هذه القضية لما لها من آثار اجتماعية واقتصادية وسياسية قد ثؤثر على تقدم المجتمع، مشيرًا إلى أن الامية تعد أهم وأخطر الأزمات التي تواجه الدول النامية في الوقت الحاضر.