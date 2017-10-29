ماسورة صرف توقف حركة القطارات على خط "المرج – القلج"

القليوبية - أسامة علاء الدين:

تعطلت حركة القطارات على خط "المرج – القلج"، إثر انفجار ماسورة صرف صحي، تسببت في توقف القطار المتجه إلى المرج، على القضبان، ونزل الركاب من القطار، محدثين زحامًا على الطريق، وتم استدعاء سيارات لشفط المياه من على القضبان لإعادة الحركة مرة أخرى.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من الوحدة المحلية بالخانكة، بلاغًا بتعطل حرطة القطارات على خط المرج إثر انفجار ماسورة مصرف صحي.

وانتقلت الأجهزة التنفيذية، وتم استدعاء سيارات لشفط المياه من على القضبان، وجاري إعادة الحركة إلى طبيعتها.