أخبار عاجلة

10 مصابين في انقلاب "ميني باص" على الطريق الصحراوي بالبحيرة -
إيران تبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتزامها بالاتفاق النووي -
ترامب: يجب التحقيق في صلة كلينتون بملف التدخل الروسي في الانتخابات -
وزيرة الجيوش الفرنسية: الحرب على الإرهاب في الشرق الأوسط لم تصل نهايتها -
​محافظ الجيزة يبحث تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة -
​طلاب طب عين شمس يحصدون الجوائز الأولى في مهرجان المسرح الدولى للجامعات بطنجة -
وفاة مسنة مصرية على متن طائرة قادمة من السعودية -
الزمالك يواجه الأهلي في السوبر الإفريقي لكرة اليد -
مساء dmc - | 205 ألف قضية فساد باشرتها النيابة الادارية عام 2016 | -
مساء dmc - | مفاجآت جديدة في اعترافات خلية " تفجير الكنائس " | -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. تجربة عملية للتعامل مع الأمطار بالقليوبية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. تجربة عملية للتعامل مع الأمطار بالقليوبية

12:03 م الأحد 29 أكتوبر 2017

  • عرض 6 صورة

    0f56aafcdf.jpg

  • عرض 6 صورة

    ed95b599bf.jpg

  • عرض 6 صورة

    458a712b69.jpg

  • عرض 6 صورة

    1917c9e5c1.jpg

  • عرض 6 صورة

    f4dbc3d612.jpg

  • عرض 6 صورة

    1e0de8ecb5.jpg

إعادة الألبوم

جماهير الأهلي تملأ مدرجات برج العرب قبل لقاء الوداد (صور)

الألبوم التالى

جماهير الأهلي تملأ مدرجات برج العرب قبل لقاء الوداد (صور)

القليوبية - أسامه علاء الدين:

شهدت مدينة قليوب، اليوم الأحد، تجربة عملية للتعامل مع الأمطار الغزيرة، بالتنسيق بين مجلس مدينة قليوب برئاسة مصطفى بيومي، وفرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، برئاسة المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة المياه، وذلك في إطار استعداد فرع الشركة بقليوب لفصل الشتاء والأمطار، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية.

وتم إجراء بيان عملي لسقوط الأمطار والتأكد من كفاءة استيعاب البلاعات والقدرة على التعامل السريع مع أي أزمات.

فيما تفقد رئيس المدينة ومسؤولي شركة المياه بلاعات الأمطار وكفاءتها  استعداد لفصل الشتاء.

كان اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، وجه برفع درجة الاستعدادات لمواجهة موسم الأمطار، ورفع حالة الاستنفار القصوى، تحسبا لأي مشاكل قد يسببها هطول الأمطار.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • محافظ القليوبية: تحويل المتقاعسين عن تنفيذ الإزالات والتبليغ عنها

    أخبار

  • بعد اتهامها بخطف طفل.. إخلاء سبيل مقدمة برنامج تلفزيوني بضمان محل

    أخبار

  • انفراجة في أزمة عدادات المياه بالقليوبية

    أخبار

  • الحبس لـ 5 متهمات بتشويه 3 سيدات بـ "مياه نار" في بنها

    أخبار

إعلان

f1cc626e83.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
10 مصابين في انقلاب "ميني باص" على الطريق الصحراوي بالبحيرة

10 مصابين في انقلاب "ميني باص" على الطريق الصحراوي بالبحيرة

إيران تبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتزامها بالاتفاق النووي

إيران تبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتزامها بالاتفاق النووي

ترامب: يجب التحقيق في صلة كلينتون بملف التدخل الروسي في الانتخابات

ترامب: يجب التحقيق في صلة كلينتون بملف التدخل الروسي في الانتخابات

وزيرة الجيوش الفرنسية: الحرب على الإرهاب في الشرق الأوسط لم تصل نهايتها

وزيرة الجيوش الفرنسية: الحرب على الإرهاب في الشرق الأوسط لم تصل نهايتها