بالصور.. تجربة عملية للتعامل مع الأمطار بالقليوبية
بالصور.. تجربة عملية للتعامل مع الأمطار بالقليوبية
12:03 م الأحد 29 أكتوبر 2017
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القليوبية - أسامه علاء الدين:
شهدت مدينة قليوب، اليوم الأحد، تجربة عملية للتعامل مع الأمطار الغزيرة، بالتنسيق بين مجلس مدينة قليوب برئاسة مصطفى بيومي، وفرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، برئاسة المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة المياه، وذلك في إطار استعداد فرع الشركة بقليوب لفصل الشتاء والأمطار، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية.
وتم إجراء بيان عملي لسقوط الأمطار والتأكد من كفاءة استيعاب البلاعات والقدرة على التعامل السريع مع أي أزمات.
فيما تفقد رئيس المدينة ومسؤولي شركة المياه بلاعات الأمطار وكفاءتها استعداد لفصل الشتاء.
كان اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، وجه برفع درجة الاستعدادات لمواجهة موسم الأمطار، ورفع حالة الاستنفار القصوى، تحسبا لأي مشاكل قد يسببها هطول الأمطار.
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