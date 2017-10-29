مقتل ثلاثة من بوكو حرام برصاص جنود شمال نيجيريا

مايدوجوري- (د ب أ):

ذكر الجيش النيجيري أن قواته قتلت ثلاثة من عناصر جماعة "بوكو حرام" بقرية "دوري" بإقليم "بورنو"، شمال البلاد، طبقا لما ذكرته صحيفة "بريميوم تايمز" النيجيرية اليوم الأحد.

وذكر ساني عثمان، مدير العلاقات العامة بالجيش في بيان بمدينة مايدوجوري،إن ذلك يأتي في إطار جهود القوات المسلحة للقضاء على فلول المتمردين.

وأضاف عثمان أن قوات الجيش اعتقلت أيضا أحد عناصر الجماعة وفر آخرون بعد تعرضهم لاصابات بسبب الطلقات النارية.

وتابع عثمان أنهم عثروا على أربع بنادق بحوزة الارهابيين وطاقمين من الملابس العسكرية المزيفة.