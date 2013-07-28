الحلقة (18) من"القاصرات" .."أم مسعود" تجهض عطر من حملها

كتب : منى السداوي منذ 57 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة الثامنة عشر من مسلسل "القاصرات"، رؤية "عبدالقوي" الذي يلعب دورة الفنان صلاح السعدنى، لـ "عطر" التي تلعب دورها الفنانة داليا البحيري، أثناء ذهابها لـ "حسنى"، ولكنها أستطاعت خداع عبدالقوي بأنها تذهب لتجلب نعناع.

تدور أحداث الحلقة حول، زيارة "أمينه" لبيت رباب لكي تطمئن على والدتها، وتسترجع ذكرياتها معها، يعطي لها "محروس" حبوب لمنع الحمل كما طلبتها منه من قبل.

فيما يستمر "عبدالقوي" في تعذيب "عباس" ليعرف مكان زوجة "بياضة"، في الوقت الذي تذهب فيه "صفصف" لتتفق مع "أم سعود" حتى تقوم بإجهاض "عطر".

تقرر ابنه الشيخ رشوان رفع قضية على "عبدالقوي" لدوره في الزواج بالقاصرات، وتطلب من طبيب الوحدة الصحية مساعدتها بجلب موظف الصحة الذي يصدر شهادة التسنين التي تساعد على الزواج منهم. تذهب "عطر" لأم سعود حتى تقوم بإجهاض نفسها، ثم يبحث عنها "عبدالقوي".

يذكر أن" القاصرات" من تأليف سماح الحريري وإخراج مجدي أبوعميرة، وبطولة صلاح السعدني وداليا البحيري وعايدة رياض ونهال عنبر، والأطفال منة عرفة وملك زاهر ومي الغيطي وحنان عادل، وضيوف الحلقات سلوى عثمان، شمس.