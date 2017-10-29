بـ"سيارة مكشوفة".. السيسي يتفقد جاهزية الفرقة 19 بالجيش الثالث الميداني

كتبت- مادي غيث:

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، جاهزية تشكيلات الفرقة 19 بالجيش الثالت الميداني، مستخدماً سيارة مكشوفة، بصحبة الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع.

وقدم الظباط والعساكر، التحية العسكرية أثناء مرور السيسي عليهم، ليبادلهم الرئيس التحية.

وتأتي إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية التى يشهدها الجيش الثالث الميدانى اليوم، بعد تطويره ورفع كفاءته القتالية والفنية، وتسليحه بأحدث الأسلحة والمعدات في كل التخصصات بما يمكنها من تنفيذ كل ما تكلف به من مهام تحت مختلف الظروف.

وبدأت فعاليات إجراءات التفتيش بالفرقة (19) مشاة في الجيش الثالث الميداني التي شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعزف السلام الوطني الجمهوري، ثم كلمة للواء أركان حرب محمد رأفت الدش قائد الجيش الثالث الميداني وقال فيها " السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة نرحب بسيادتك في أحد صروح القوات المسلحة للوقوف على مستوى الكفاءة القتالية لأحد التشكيلات العريقة بالجيش الثالث الميداني، وإن تشريف سيادتكم يعبر عن الدعم الحقيقي والملموس الذي يلهب حماس المقاتلين ويتوج جهودا للوصول إلى أعلى درجات الاحتراف في تنفيذ المهام".

وأضاف اللواء الدش" إن إعداد الأجيال من المقاتلين يتطلب جهدا مستمرا وعملا مخلصا لاستكمال مسيرة من سبقونا، وكان لزاما علينا أن نتبع المنهج العملي في بناء المقاتل لصنع أجيال جديدة تعد امتدادا طبيعيا للأجيال السابقة.. مشيرا إلى أن رجال الجيش الثالث الميداني عازمون على بذل كل ما هو غال ونفيس فداء لمصر الحبيبة وكلهم على يقين بأن وطنهم بار بهم طالما جيشهم قوي وقادر، وقد سجل التاريخ لهذا الجيش أروع البطولات في الصمود والتحدي على مر العصور".

وقال" إننا نتابع بعين من الإعجاب والتعجب ما يحققه شعبنا العظيم من تقدم وازدهار وبناء واستقرار..هذا الشعب الأبي الذي أثبت بما لا يدع مجالا للشك أنه عصي على الانكسار، ويمضي اليوم بخطى واثقة وثابتة على ضرب التنمية الحقيقية التي ستعيد له أمجاده وتصنع له مستقبلا زاهرا".