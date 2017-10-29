قائد الجيش الثالث الميداني يهدي الرئيس نسخة من القرآن الكريم

كتب- محمود مصطفى:

أهدى اللواء أركان حرب محمد رأفت الدش، قائد الجيش الثالث الميدانى، الرئيس عبد الفتاح السيسى، نسخة من القرآن الكريم، كهدية تذكارية من قيادة الجيش الثالث الميدانى، خلال إجراءات تفتيش الحرب الذي يشهده اليوم.

ويشهد الرئيس السيسى، اليوم الأحد، إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية للقوات المسلحة بالفرقة 19 بالجيش الثالث الميداني، بحضور الفريق أول صدقى صبحى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

وتأتي إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية التى يشهدها الجيش الثالث الميدانى اليوم، بعد تطويره ورفع كفاءته القتالية والفنية، وتسليحه بأحدث الأسلحة والمعدات في كل التخصصات بما يمكنها من تنفيذ كل ما تكلف به من مهام تحت مختلف الظروف.