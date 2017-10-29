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ننشر الدرجات التفصيلية لطقس الاثنين.. والعظمى بالقاهرة 26

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مصراوي Masrawy

ننشر الدرجات التفصيلية لطقس الاثنين.. والعظمى بالقاهرة 26

11:58 ص الأحد 29 أكتوبر 2017

ننشر الدرجات التفصيلية لطقس الاثنين.. والعظمى بالقاهرة 26

كتبت- مادي غيث:

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الاثنين، طقسًا معتدلًا نهارًا على معظم أنحاء الجمهورية، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في أخره.

وقالت الهيئة، في بيان صادر عنها، الأحد، إنه من المتوقع ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة شمال البلاد، يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الغربية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة. 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه مابين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فين مابين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا في المدن والمحافظات:

"الصغرى - العظمى": 

القاهرة 19 - 26 

الإسكندرية 16 25

مطروح 17 25 

بورسعيد 19 25 

دمياط 20 26 

بلطيم 19 26 

الإسماعيلية 15 27 

السويس 17 28 

العريش 18 27 

نخل 09 25 

طابا 17 24 

الطور 19 28 

مرسى علم 22 31 

الغردقة 19 29 

شرم الشيخ 21 29 

رفح 17 26 

كاترين 10 23

سيوة 15 25 

المنيا 14 27 

الفيوم 17 27 

رأس سدر 16 27 

أبوسمبل 17 30

وسط الدلتا 19 26 

أسيوط 14 27 

سوهاج 15 28 

الأقصر 17 30 

أسوان 17 30 

شلاتين 22 30 

حلايب 17 26 

الوادى الجديد 18 29 

قنا 17 29

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