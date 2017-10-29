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السيسي يشهد إجراءات رفع الكفاءة القتالية لتشكيلات الجيش الثالث الميداني

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مصراوي Masrawy

يشهد إجراءات رفع الكفاءة القتالية لتشكيلات الجيش الثالث الميداني

11:51 ص الأحد 29 أكتوبر 2017

السيسي يشهد إجراءات رفع الكفاءة القتالية لتشكيلات الجيش الثالث الميداني

السيسي

 (مصراوي):

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد، إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية للقوات المسلحة بالفرقة (19) في الجيش الثالث الميداني بمدينة السويس.

وحضر هذه الفعالية المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وكبار رجال الدولة.

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مصراوي Masrawy

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