السيسي يشهد إجراءات رفع الكفاءة القتالية لتشكيلات الجيش الثالث الميداني

(مصراوي):

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد، إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية للقوات المسلحة بالفرقة (19) في الجيش الثالث الميداني بمدينة السويس.

وحضر هذه الفعالية المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وكبار رجال الدولة.