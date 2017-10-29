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وزير الإسكان: "تصدير العقار" فرصة الدولة لزيادة الاستثمارات الأجنبية

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مصراوي Masrawy

وزير الإسكان: "تصدير العقار" فرصة الدولة لزيادة الاستثمارات الأجنبية

11:50 ص الأحد 29 أكتوبر 2017

مصطفى مدبولي وزير الاسكان

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية، الأحد، إن العقار أصبح من أهم السلع الاستراتيجية التي يمكن أن يتم تصديرها للخارج، لافتًا إلى أن القرارات الاقتصادية ساعدت على زيادة "تصدير العقار" أي زيادة مبيعات العقارات في للأجانب من كل الجنسيات وليس المصريين المقيمين في الخارج فقط.

وأضاف وزير الإسكان، خلال كلمته في مؤتمر التطوير العقاري الثاني، أن الوزارة حريصة على تقديم كافة أشكال الدعم لكل المطورين العقاريين لزيادة حجم المبيعات في كل الدول الأجنبية التي تعد وجهة ومقصد لـ"تصدير العقار" إليها.

وأكد "مدبولي"، أن زيادة مبيعات العقارات المصرية في الخارج فرصة حقيقية للدولة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة، وخاصة مع وجود فرق العملة الناتج عن قرار تحرير سعر الصرف.

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