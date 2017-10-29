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إخماد حريق بكمية مخلفات بمنطقة الوراق

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مصراوي Masrawy

إخماد حريق بكمية مخلفات بمنطقة الوراق

12:01 م الأحد 29 أكتوبر 2017

إخماد حريق بكمية مخلفات بمنطقة الوراق

ارشيفية

كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق بكمية مخلفات بمنطقة الوراق، اليوم الأحد، دون وقوع إصابات.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إخطارًا من شرطة النجدة بنشوب حريق وتصاعد أدخنة كثيفة بمخلفات أحد الشوارع الرئيسية بالوراق.

تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتمكن رجال الدفاع المدني من إخماد الحريق، ومنع امتداده إلى الوحدات السكنية المجاورة.

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