إخماد حريق بكمية مخلفات بمنطقة الوراق
إخماد حريق بكمية مخلفات بمنطقة الوراق
12:01 م الأحد 29 أكتوبر 2017
ارشيفية
كتب - محمد شعبان:
اندلع حريق بكمية مخلفات بمنطقة الوراق، اليوم الأحد، دون وقوع إصابات.
تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إخطارًا من شرطة النجدة بنشوب حريق وتصاعد أدخنة كثيفة بمخلفات أحد الشوارع الرئيسية بالوراق.
تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتمكن رجال الدفاع المدني من إخماد الحريق، ومنع امتداده إلى الوحدات السكنية المجاورة.
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