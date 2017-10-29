ضبط 100 كيلو بانجو بحوزة عصابة الأشقاء الثلاثة في الصف

كتب - محمد شعبان:

وجهت أجهزة الأمن بالجيزة، ضربة قاسمة لتجار المواد المخدرة عقب الإيقاع بتشكيل عصابي يضم 3 أشقاء بحوزتهم كمية كبيرة من مخدر البانجو.

وردت معلومات للواء إبرهيد الديب، مدير مباحث الجيزة، بإتجار 4 عاطلين بينهم 3 أشقاء في مخدر البانجو، وأنهم بصدد ترويج كمية كبيرة على عملائهم بمنطقة الصف.

وتمكنت مأمورية بقيادة اللواء محمود شوقي، مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الشرق، من ضبط المتهمين في أحد الأكمنة، وبحوزتهم 100 كجم بانجو، وسيارة ربع نقل ودراجة نارية، ومبلغ مالي.

تم التحفظ على المضبوطات، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.