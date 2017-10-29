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بدء جلسة محاكمة 28 متهما بـ "خلية دمياط الإرهابية"

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مصراوي Masrawy

بدء جلسة محاكمة 28 متهما بـ "خلية دمياط الإرهابية"

11:58 ص الأحد 29 أكتوبر 2017

كتب- عمرو علي:

بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، جلسة محاكمة 28 متهمًا، 12 منهم محبوسين، و16 هاربين، في قضية "خلية دمياط الإرهابية.

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمراني وعضوية المستشارين خالد عوض، وأيمن البابلي وأمانة سر محمد الجمل.

ويواجه المتهمون، عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة، والتخطيط لاغتيال رجال جيش وشرطة، وتكدير السلم العام.

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