محافظ القليوبية: تحويل المتقاعسين عن تنفيذ الإزالات والتبليغ عنها إلى النيابة

القليوبية - أسامة علاء الدين:

صرح اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، بأنه لا تهاون مع المخالفين المتعدين بالبناء على الأراضي الزراعية أو تبويرها، وسيتم إحالة المسؤولين المختصين والمتقاعسين عن تنفيذ الإزالات إلى النيابة الإدارية، ولن نترك أحد يفرط في شبر من الأرض الزراعية لأنها خط أحمر وثروة قومية يجب الحفاظ عليها.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع رؤساء المدن ومدير مديرية الزراعة ومديري الإدارات الزراعية على مستوى المدن، حيث أصدر المحافظ قرارا بتحويل المشرفين الزراعيين، ومديري الإدارات الزراعية الذين يتقاعسون عن تبليغ الوحدة المحلية بالتشوينات أو البناء على الأرض الزراعية إلى النيابة العامة.

كما شدد عشماوي، على ضرورة تنسيق اللجنة الثلاثية والمكونة من الشرطة والزراعة والوحدة المحلية، لإزالة جميع التعديات في مهدها قبل أن تتفاقم ويصعب التعامل معها.

كما ناقش عشماوي، الاتفاق على آلية موحدة للتعامل مع المتعدين على الأرض الزراعية لإنقاذ الأرض الزراعية من الضياع والتعامل بجدية وإصرار لمنع التعديات في نطاق المحافظة.

وخلال الاجتماع أصدر عشماوي، قرارًا بمنع تقسيم الأراضي الزراعية من قبل مالك الحيازة وقرارًا آخر بتشكيل مجموعة عمل من الوحدة المحلية مكونة 20 فردا بزي موحد بالمرور على المباني المخالفة وحصرها وتجهيز المبنى لإزالته وإخراج أي شيء يعوق الإزالة.