أخبار عاجلة

ترامب: يجب التحقيق في صلة كلينتون بملف التدخل الروسي في الانتخابات -
وزيرة الجيوش الفرنسية: الحرب على الإرهاب في الشرق الأوسط لم تصل نهايتها -
​محافظ الجيزة يبحث تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة -
​طلاب طب عين شمس يحصدون الجوائز الأولى في مهرجان المسرح الدولى للجامعات بطنجة -
وفاة مسنة مصرية على متن طائرة قادمة من السعودية -
الزمالك يواجه الأهلي في السوبر الإفريقي لكرة اليد -
مساء dmc - | 205 ألف قضية فساد باشرتها النيابة الادارية عام 2016 | -
مساء dmc - | مفاجآت جديدة في اعترافات خلية " تفجير الكنائس " | -
عيش الليلة - مهارة الفنان حميد الشاعري وهشام عباس وأشرف عبد الباقي في كرة القدم -
برزاني: ما حدث في كركوك "خيانة عظمى" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

محافظ القليوبية: تحويل المتقاعسين عن تنفيذ الإزالات والتبليغ عنها إلى النيابة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

محافظ القليوبية: تحويل المتقاعسين عن تنفيذ الإزالات والتبليغ عنها إلى النيابة

11:53 ص الأحد 29 أكتوبر 2017

محافظ القليوبية: تحويل المتقاعسين عن تنفيذ الإزالات والتبليغ عنها إلى النيابة

القليوبية - أسامة علاء الدين:

صرح اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، بأنه لا تهاون مع المخالفين المتعدين بالبناء على الأراضي الزراعية أو تبويرها، وسيتم إحالة المسؤولين المختصين والمتقاعسين عن تنفيذ الإزالات إلى النيابة الإدارية، ولن نترك أحد يفرط في شبر من الأرض الزراعية لأنها خط أحمر وثروة قومية يجب الحفاظ عليها.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع رؤساء المدن ومدير مديرية الزراعة ومديري الإدارات الزراعية على مستوى المدن، حيث أصدر المحافظ قرارا بتحويل المشرفين الزراعيين، ومديري الإدارات الزراعية الذين يتقاعسون عن تبليغ الوحدة المحلية بالتشوينات أو البناء على الأرض الزراعية إلى النيابة العامة.

كما شدد عشماوي، على ضرورة تنسيق اللجنة الثلاثية والمكونة من الشرطة والزراعة والوحدة المحلية، لإزالة جميع التعديات في مهدها قبل أن تتفاقم ويصعب التعامل معها.

كما ناقش عشماوي، الاتفاق على آلية موحدة للتعامل مع المتعدين على الأرض الزراعية لإنقاذ الأرض الزراعية من الضياع والتعامل بجدية وإصرار لمنع التعديات في نطاق المحافظة.

وخلال الاجتماع أصدر عشماوي، قرارًا بمنع تقسيم الأراضي الزراعية من قبل مالك الحيازة وقرارًا آخر بتشكيل مجموعة عمل من الوحدة المحلية مكونة 20 فردا بزي موحد بالمرور على المباني المخالفة وحصرها وتجهيز المبنى لإزالته وإخراج أي شيء يعوق الإزالة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. تجربة عملية للتعامل مع الأمطار بالقليوبية

    أخبار

  • ملثمون يسرقون 300 ألف جنيه من سيارة بريد تحت تهديد السلاح بسوهاج

    أخبار

  • بحلول 2020.. زراعة 28 ألف فدان ومليون نخلة وإقامة ألف منزل ومصانع

    أخبار

  • محطة لتنقية مياه في الوادي الجديد بتكلفة 15 مليون جنيه

    أخبار

إعلان

a4e4bce663.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
10 مصابين في انقلاب "ميني باص" على الطريق الصحراوي بالبحيرة

10 مصابين في انقلاب "ميني باص" على الطريق الصحراوي بالبحيرة

إيران تبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتزامها بالاتفاق النووي

إيران تبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتزامها بالاتفاق النووي

ترامب: يجب التحقيق في صلة كلينتون بملف التدخل الروسي في الانتخابات

ترامب: يجب التحقيق في صلة كلينتون بملف التدخل الروسي في الانتخابات

وزيرة الجيوش الفرنسية: الحرب على الإرهاب في الشرق الأوسط لم تصل نهايتها

وزيرة الجيوش الفرنسية: الحرب على الإرهاب في الشرق الأوسط لم تصل نهايتها