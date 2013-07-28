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الحلقة (18) من "محال": سلمان يتقرب من سعاد وحياة تسعد مع زوجها

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الحلقة (18) من "محال": سلمان يتقرب من سعاد وحياة تسعد مع زوجها الحلقة (18) من "محال": سلمان يتقرب من سعاد وحياة تسعد مع زوجها

كتب : روان مسعد منذ 56 دقيقة

شهدت احداث الحلقة الـ18 من مسلسل محال الخليجي، تطور حياة في عملها وأخذت تتميز وسط زميلاتها، ما أدى إلى غيرة بعضهن منها، وذلك في الوقت الذي يحاول فيه سلمان استعادة مشاهد من حياته لكنه لا يستطيع تذكر الكثير من التفاصيل.

طلبت ميس من سالم أن يطلب يدها رسميًا من أهلها ببيروت، وأثار كلامه الكثير معها في التليفون شكوك زوجته. كما حاول سلمان التقرب من سعاد عن طريق التنزه معها، واتفقا في كثير من الأشياء، على الجانب الآخر رجعت حياة لزوجها وحاولا الاتفاق مجددا وأصبحت سعيدة معه.

يذكر أن المسلسل الخليجي محال من بطولة جاسم النبهان، عبد الرحمن العقل، منى الشداد، فاطمة الحوسني، ومن إخراج سلطان خرسوه وتأليف وائل نجم.

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