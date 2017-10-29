أخبار عاجلة

ترامب: يجب التحقيق في صلة كلينتون بملف التدخل الروسي في الانتخابات -
وزيرة الجيوش الفرنسية: الحرب على الإرهاب في الشرق الأوسط لم تصل نهايتها -
​محافظ الجيزة يبحث تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة -
​طلاب طب عين شمس يحصدون الجوائز الأولى في مهرجان المسرح الدولى للجامعات بطنجة -
وفاة مسنة مصرية على متن طائرة قادمة من السعودية -
الزمالك يواجه الأهلي في السوبر الإفريقي لكرة اليد -
مساء dmc - | 205 ألف قضية فساد باشرتها النيابة الادارية عام 2016 | -
مساء dmc - | مفاجآت جديدة في اعترافات خلية " تفجير الكنائس " | -
عيش الليلة - مهارة الفنان حميد الشاعري وهشام عباس وأشرف عبد الباقي في كرة القدم -
برزاني: ما حدث في كركوك "خيانة عظمى" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

تحرير 32 محضر إشغالات مرافق في حملة بالمنيا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تحرير 32 محضر إشغالات مرافق في حملة بالمنيا

11:53 ص الأحد 29 أكتوبر 2017

تحرير 32 محضر إشغالات مرافق في حملة بالمنيا

المنيا - ريمون الراوي:

حررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة بالمنيا، اليوم الأحد، 32 محضرًا مخالفًا، في إحدى حملات رفع الإشغالات التي تنظمها الوحدة المحلية بشكل دوري، بالتعاون مع شرطة المرافق لرفع وإزالة كافة الإشغالات على جانبي الطريق، وأمام المحلات التجارية، لتيسير حركة المرور وإعادة الانضباط للطريق العام والشوارع الرئيسية.

وأوضح مجدي نصر رئيس مركز ومدينة مغاغة، أن الحملة أسفرت عن تحرير 27 محضرًا بإزالة إدارية و4 محاضر إشغال طريق، ومحضر نظافة عامة، مشيرًا إلى أنه تم إيقاف حالتين بناء بدون ترخيص بحي بحري المدينة.

وتأتي الحملات التي يتم تنظيمها بصفة مستمرة على مستوى مراكز المنيا، بهدف رفع نسب تنفيذ الإزالات لحالات التعديات والإشغالات ورصد أية مخالفات من شأنها الإضرار بالصالح العام.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط 1350 قرص تامول وكمية من نبات البانجو في قنا

    أخبار

  • استمرت 7 ساعات.. حملة إزالة إشغالات مكبرة بشوارع الإسكندرية (صور)

    أخبار

  • ضبط 23 كيلو "بانجو" وأسلحة نارية في حملة أمنية بالشرقية

    أخبار

  • إنشاء وحدة تدخل سريع لإزالة المخالفات الفورية للمباني بالإسكندرية

    أخبار

إعلان

30c60f83f7.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
10 مصابين في انقلاب "ميني باص" على الطريق الصحراوي بالبحيرة

10 مصابين في انقلاب "ميني باص" على الطريق الصحراوي بالبحيرة

إيران تبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتزامها بالاتفاق النووي

إيران تبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتزامها بالاتفاق النووي

ترامب: يجب التحقيق في صلة كلينتون بملف التدخل الروسي في الانتخابات

ترامب: يجب التحقيق في صلة كلينتون بملف التدخل الروسي في الانتخابات

وزيرة الجيوش الفرنسية: الحرب على الإرهاب في الشرق الأوسط لم تصل نهايتها

وزيرة الجيوش الفرنسية: الحرب على الإرهاب في الشرق الأوسط لم تصل نهايتها