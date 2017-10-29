تحرير 32 محضر إشغالات مرافق في حملة بالمنيا

المنيا - ريمون الراوي:

حررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة بالمنيا، اليوم الأحد، 32 محضرًا مخالفًا، في إحدى حملات رفع الإشغالات التي تنظمها الوحدة المحلية بشكل دوري، بالتعاون مع شرطة المرافق لرفع وإزالة كافة الإشغالات على جانبي الطريق، وأمام المحلات التجارية، لتيسير حركة المرور وإعادة الانضباط للطريق العام والشوارع الرئيسية.

وأوضح مجدي نصر رئيس مركز ومدينة مغاغة، أن الحملة أسفرت عن تحرير 27 محضرًا بإزالة إدارية و4 محاضر إشغال طريق، ومحضر نظافة عامة، مشيرًا إلى أنه تم إيقاف حالتين بناء بدون ترخيص بحي بحري المدينة.

وتأتي الحملات التي يتم تنظيمها بصفة مستمرة على مستوى مراكز المنيا، بهدف رفع نسب تنفيذ الإزالات لحالات التعديات والإشغالات ورصد أية مخالفات من شأنها الإضرار بالصالح العام.