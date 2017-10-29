وصلة تعذيب بالكهرباء لحلاق حتى الموت بتهمة هتك عرض طفلة في بولاق

كتب - محمد شعبان:

لفظ صاحب محل حلاقة أنفاسه الأخيرة إثر تلقيه وصلة "تعذيب" بالكهرباء على يد أب وصديقيه؛ لاتهامه بهتك عرض ابنة الأول بمنطقة بولاق الدكرور.

تلقى مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الغرب إخطارا من شرطة النجدة بالعثور على جثة عامل وبها آثار تعذيب.

انتقلت قوة من القسم لفحص البلاغ، وتبين أن والد طفلة لم تتجاوز الخامسة من العمر، استدرج المجني عليه إلى شقة، وتعدى عليه بالضرب مستعينا باثنين من أصدقائه.

كما أشارت المعاينة الاولية إلى أن المتهمين الثلاثة عذبوا الضحية بالكهرباء حتى لفظ أنفاسه الأخيرة؛ لاتهامه بالتعدي الجنسي على ابنة الأول.

وتمكنت قوة من مباحث القسم من ضبط أحد المتهمين، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.