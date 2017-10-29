الداخلية تعلن موعد ارتداء الزي الشتوي للضباط والأفراد
الداخلية تعلن موعد ارتداء الزي الشتوي للضباط والأفراد
11:38 ص الأحد 29 أكتوبر 2017
كتب ـ محمد الصاوي وعلاء عمران:
أعلنت وزارة الداخلية، أن موعد ارتداء الزى الشتوي لأعضاء هيئة الشرطة سيكون اعتبارًا من يوم السبت الموافق 11/11/2017 .
وأكد مصدر أمنى لمصراوي، اليوم الأحد، أن ذلك القرار يعمل به بجميع مديريات الأمن والمصالح والإدارات العامة والمركزية بجميع أنحاء الجمهورية، بدءًا من التاريخ المعلن.
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