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الداخلية تعلن موعد ارتداء الزي الشتوي للضباط والأفراد

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مصراوي Masrawy

الداخلية تعلن موعد ارتداء الزي الشتوي للضباط والأفراد

11:38 ص الأحد 29 أكتوبر 2017

الداخلية تعلن موعد ارتداء الزي الشتوي للضباط والأفراد

كتب ـ محمد الصاوي وعلاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية، أن موعد ارتداء الزى الشتوي لأعضاء هيئة الشرطة سيكون اعتبارًا من يوم السبت الموافق 11/11/2017 .

وأكد مصدر أمنى لمصراوي، اليوم الأحد، أن ذلك القرار يعمل به بجميع مديريات الأمن والمصالح والإدارات العامة والمركزية بجميع أنحاء الجمهورية، بدءًا من التاريخ المعلن.

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