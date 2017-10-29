الداخلية تعلن موعد ارتداء الزي الشتوي للضباط والأفراد

كتب ـ محمد الصاوي وعلاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية، أن موعد ارتداء الزى الشتوي لأعضاء هيئة الشرطة سيكون اعتبارًا من يوم السبت الموافق 11/11/2017 .

وأكد مصدر أمنى لمصراوي، اليوم الأحد، أن ذلك القرار يعمل به بجميع مديريات الأمن والمصالح والإدارات العامة والمركزية بجميع أنحاء الجمهورية، بدءًا من التاريخ المعلن.