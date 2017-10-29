أخبار عاجلة

ترامب: يجب التحقيق في صلة كلينتون بملف التدخل الروسي في الانتخابات -
وزيرة الجيوش الفرنسية: الحرب على الإرهاب في الشرق الأوسط لم تصل نهايتها -
​محافظ الجيزة يبحث تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة -
​طلاب طب عين شمس يحصدون الجوائز الأولى في مهرجان المسرح الدولى للجامعات بطنجة -
وفاة مسنة مصرية على متن طائرة قادمة من السعودية -
الزمالك يواجه الأهلي في السوبر الإفريقي لكرة اليد -
مساء dmc - | 205 ألف قضية فساد باشرتها النيابة الادارية عام 2016 | -
مساء dmc - | مفاجآت جديدة في اعترافات خلية " تفجير الكنائس " | -
عيش الليلة - مهارة الفنان حميد الشاعري وهشام عباس وأشرف عبد الباقي في كرة القدم -
برزاني: ما حدث في كركوك "خيانة عظمى" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

شاهد باقتحام السجون: 8 ملثمين بجلابيب بيضاء اقتحموا مصنع بأبو زعبل.. وسرقوا اللوادر لاقتحام السجن

Google+ Print

مصراوي Masrawy

شاهد باقتحام السجون: 8 ملثمين بجلابيب بيضاء اقتحموا مصنع بأبو زعبل.. وسرقوا اللوادر لاقتحام السجن

11:31 ص الأحد 29 أكتوبر 2017

شاهد باقتحام السجون: 8 ملثمين بجلابيب بيضاء اقتحموا مصنع بأبو زعبل.. وسرقوا اللوادر لاقتحام السجن

كتب- عمرو علي:

استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد فهمي، لشهادة فيصل مجاهد، مُدير إدارة الأمن بمصنع أبو زعبل للسماد، والذي كان شاهدًا على وقائع اقتحام سجن "ابو زعبل.

وشدد الشاهد على أنه بتاريخ 29 يناير 2011، قامت مجموعة من الملثمين من 8 أفراد، يرتدون جلابيب بيضاء عليها معاطف "جواكت"، و يرتدون "كوفية الأعراب" وفق تعبيره، وسرد "مجاهد" لحظات الهجوم على المصنع، قائلاً بأن المُهاجمين بدء إطلاقهم النار، أثناء دخولهم على المصنع، بهدف إرهاب حُراسه، وقاموا بكسر القفل الخاص بباب المصنع بإطلاق طلقة عليه.

وذكر الشاهد أمام هيئة المحكمة، أن المُلثمين استقلوا سيارتين نصف نقل، وكانوا مُسلحين جميعًا.

وعن هدف الهجوم على المصنع اشار الشاهد الى استيلاء المُهاجمين على ثلاثة لوادر كانت تابعة لمقاول متعاقد معه المصنع بالسائقين العاملين عليه، والذي أكد للمحكمة لأنه لم يرهم الا في الجلسة الماضية التي انعقدت بأكاديمية الشرطة، وتابع بأنهم عادوا فيما بعد للاستيلاء على لودر المصنع الكبير بعد ذلك.

وتابع بأنه لم يعلم هدف الاستيلاء على اللوادر، و لكنه سمع بعد الواقعة إطلاق نار كثيف، وأبصر عددًا من المساجين يسيرون بملابس السجن، وتابع بأنهم عثروا على لودر الشركة عقب الأحداث على بعد 500 متر من السجن.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية.

ويحاكم في القضية كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي، و27 من قيادات جماعة الإخوان وأعضاء التنظيم الدولي، وعناصر حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني، على رأسهم رشاد بيومي ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتني وسعد الحسيني ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوي وآخرين.

تأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ "إعدام كل من محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الجنايات تبدأ الاستماع للشهود في محاكمة مرسي وآخرين باقتحام السجون

    أخبار

  • لسماع الشهود.. تأجيل محاكمة 213 متهمًا بقضية "أنصار بيت المقدس" لـ

    أخبار

  • تأجيل إعادة محاكمة مرسي في قضية "اقتحام السجون''

    أخبار

  • تأجيل محاكمة 4 من رؤساء الأهرام السابقين بقضية "الهدايا" لجلسة 28

    أخبار

إعلان

d16fa8b3f9.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - مع (سناء منصور- شيرين عفت ) حلقة السبت 28- 10 - 2017

السفيرة عزيزة - مع (سناء منصور- شيرين عفت ) حلقة السبت 28- 10 - 2017

صالون أنوشكا - الحلقة الـ 6 الموسم الأول | ميرفت أمين وشيرين رضا ويسرا اللوزي | الحلقة كاملة

صالون أنوشكا - الحلقة الـ 6 الموسم الأول | ميرفت أمين وشيرين رضا ويسرا اللوزي | الحلقة كاملة

صالون أنوشكا - اعرف مين أجمل رجل في السينما المصرية من وجهة نظر ميرفت أمين وشيرين رضا ويسرا

صالون أنوشكا - اعرف مين أجمل رجل في السينما المصرية من وجهة نظر ميرفت أمين وشيرين رضا ويسرا

صالون أنوشكا - الفنانة شيرين رضا : مفيش ست مش جميلة .. فيه ست كسلانة

صالون أنوشكا - الفنانة شيرين رضا : مفيش ست مش جميلة .. فيه ست كسلانة