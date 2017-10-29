ملثمون يسرقون 300 ألف جنيه من سيارة بريد تحت تهديد السلاح بسوهاج
ملثمون يسرقون 300 ألف جنيه من سيارة بريد تحت تهديد السلاح بسوهاج
11:44 ص الأحد 29 أكتوبر 2017
سطو مسلح
سوهاج عمار عبدالواحد:
تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج، جهودها، برئاسة اللواء عمر عبدالعال، مدير أمن سوهاج، للقبض على أربعة ملثمين، قاموا بالسطو المسلح على سيارة تابعة لهيئة البريد المصري، وسرقة 300 ألف جنيه كانت السيارة في طريقها لتوزيعها على مكاتب البريد بمركز ومدينة ساقلته.
وتشكل فريقًا للبحث، أشرف عليه اللواء خالد الشاذلي، مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد منتصر عبدالنعيم رئيس فرع الأمن العام، والعميد محمود حسن رئيس مباحث المديرية، والعقيد أحمد شوقي زيدان رئيس فرع مباحث الشرق.
وأشارت التحريات الأولية، إلى أن السيارة تابعة لهيئة البريد كانت تحمل مبلغ 500 ألف جنيه، قامت بتسليم 150 ألف منها لمكتب بريد نيدة، وأثناء توجه السيارة لتوزيع باقي المبلغ على مكاتب بريد ساقلته، وعند كوبري أبو الزقالي بمدخل قرية سفلاق القبلي، اعترضت سيارة طريق سيارة البريد، وأطلق 4 أشخاص ملثمين النيران في الهواء وسرقوا 300 ألف جنيه.
وأغلقت قوات الأمن، كافة المداخل والمخارج بالمنطقة الزراعية والجبلية لسرعة ضبط مرتكبي الواقعة، وجار تحديد المتهمين، وتحرير محضرًا بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.
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