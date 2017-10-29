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مقتل مقاول بطلق ناري في أسيوط

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مصراوي Masrawy

مقتل مقاول بطلق ناري في أسيوط

11:37 ص الأحد 29 أكتوبر 2017

مقتل مقاول بطلق ناري في أسيوط

ارشيفية

أسيوط - أسامة صديق:

لقي مقاول مصرعه، اليوم الأحد، إثر إصابته بطلقات نارية متفرقة في الجسد، لخلافات المصاهرة بجزيرة بهيج، التابعة لمركز أبنوب في محافظة أسيوط.

وتلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من المقدم عبدالمجيد مختار، رئيس مباحث مركز شرطة أبنوب، بوصول بلاغ من المستشفى المركزي بوصول "ع. س. م" مقاول، ومقيم بجزيرة بهيج، جثة هامدة إثر إصابته بطلقات نارية في الفخذ الأيسر والخصيتين بجروح متفرقة بالجسم.

وبالانتقال وسؤال شقيقه "محمد" اتهم أحد الأشخاص بالقرية لخلافات المصاهرة.

وجرى إعداد مأمورية وتم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، تم تحرير المحضر اللازم، وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

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