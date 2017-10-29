30 ديسمبر موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة الإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر:

أعلن مجلس جامعة الإسكندرية موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات الجامعة، اعتبارًا من 30 ديسمبر المقبل، وتستمر ثلاثة أسابيع، على أن تبدأ إجازة نصف العام في 20 يناير ولمدة أسبوعين، في ضوء الخريطة الزمنية التي وافق عليها المجلس الأعلى للجامعات.

ووافق المجلس خلال اجتماعه اليوم الأحد، برئاسة الدكتور عصام الكردي، رئيس الجامعة، على عقد دورات في التربية العسكرية لطلاب السنوات النهائية على مدار العام.

كما ووافق المجلس على منح شهادة تقدير ودرع الجامعة للتميز العلمي لطلاب كلية الهندسة الحاصلين على درع المركز الثاني، والميدالية الفضية في مسابقة جمعية مهندسي السيارات الأمريكية للجامعات الدولية للطائرات للتحكم في طيرانها بالراديو.

وكرم المجلس عمداء كليات التربية والزراعة سابا باشا والدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بمناسبة انتهاء فترة عمادتهم تقديرًا لجهودهم في خدمة العملية التعليمية طوال فترة العمادة.

وفي سياق آخر ووافق المجلس على منح شهادة تقدير ودرع الجامعة للنشر العلمي المتميز في مجال العلوم الزراعية للدكتور محمد عماد عبدالوهاب الأستاذ بكلية الزراعة، وفي مجال العلوم الهندسية للدكتور السيد زكريا الأستاذ بكلية الهندسة، وفي مجال العلوم الأساسية للدكتور السيد حلمي العشري الأستاذ بكلية العلوم.

كما قرر منح شهادة تقدير ودرع الجامعة للتأليف العلمي في مجال العلوم الزراعيـة للدكتور عادل المصري الأستاذ بكلية الزراعة، وفي مجـال العلـوم النظريـة والاجتماعية للدكتور محمد إبراهيم شرف الأستاذ بكلية الآداب.