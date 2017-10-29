7 فنانين اتهموا بالاعتداء على مواطنين.. أحدهم حطم سيارة وأخرى سجنت 10 سنوات

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عن قصد أو دون قصد، قد يتورط بعض الفنانين في مشكلات بسبب اعتداءاتهم على الآخرين بعدة طرق، فالفنانون كغيرهم من الأشخاص يرتكبون أخطاء وقد يمارس بعضهم العنف ضد الآخرين، ويستعرض موقع "التحرير - لايف" مجموعة من اعتداءات بعض الفنانين على المواطنين.

1- عمرو واكد

في سبتمبر الماضي، وجه طالب جامعي اتهامًا للفنان "عمرو واكد" بتحطيم سيارته بعدما ركنها أمام فيلا الفنان الشهير، وقضت محكمة جنح الدقي، أمس السبت، بحبس الفنان عمرو واكد لمدة 3 أشهر ودفع 1000 جنيه، لوقف تنفيذ الحكم.

2- أبو الليف

في فبراير الماضي اتهم الفنان أبو الليف بقتل شاب بعد وقوع حادث مروري بمنطقة الرماية التابعة لدائرة قسم شرطة الهرم، حيث صدم "أبو الليف" بسيارته عربة كارو لرجل يبلغ من العمر 45 عامًا، ومعه ابنه، 15 عامًا، وتسبب الحادث في وفاة الابن متأثرًا بجراحه، وأصدرت النيابة العامة في وقت سابق قرارًا بإخلاء سبيل "أبو الليف" بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه، وذلك بعدما أكدّ الفنان الشهير أن العربة الكارو كانت تسير عكس الاتجاه وأنه اصطدم بها عن غير قصد.

3- محمد رمضان

أثناء تصوير الفنان "محمد رمضان" فيلم "شد أجزاء" في يناير عام 2015 بمنطقة "نزلة السمان"، اتهم "رمضان" بالاعتداء على شاب بالضرب المبرح، مما تسبب في نقله إلى المستشفى، وأصدرت الجمعية الأهلية لتنمية نزلة السمان بيانا رسميا، أعلنت فيه رفضها التام لكل "أشكال البلطجة والإهانة"، التي تسبب فيها محمد رمضان وفريق عمله، على حد قولها.

وردّ محمد رمضان على ذلك ببيان عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، قال فيه: " شاب دخل أثناء تصويري فيلم #شد_اجزاء وفي يده سيجارة حشيش.. ويبدو عليه السكر البين وطلب مني التصوير معه، وعندما طلبت منه إبعاد السيجارة عن الصورة.. شتم فضربت السيجارة من يده.. وكل من شهد الواقعة قاموا بضربه.. ثم قام بتكسير أكثر من 7 سيارات منهم سيارة مرسيدس يملكها مساعد المصور حتى الآن في التوكيل".

"وعندما علمت بإصابته أرسلت أخي للتكفل بعلاجه بالكامل في مستشفى القصر الفرنساوي وتم حجز سويت كبير لاستقبال كل أقاربه.. وحسابات المستشفى تشهد على ذلك.. بالرغم من أني لن أفعل أكثر من ضرب يده بسجارة الحشيش.. وبعد خروجه فوجئت باتصالهم بأخي وطلب اثنين مليون جنيه وإلا سوف يشهروا بي في الصحف والبرامج.. فرفضت الابتزاز لأَنِّي ان فعّلت شيء فهو لله وحده.. وليس خوفاً من أحد.. ولم أذكر ذلك بل بالعكس نفيته احتراماً لمنطقة نزلة السمان وأهلها الكرام، خاصة أني صورت هناك أكثر من عمل وتربطني بهم علاقة وطيدة".



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4- وفاء مكي

في عام 2001، قضت محكمة جنايات شبين الكوم بمعاقبة الفنانة وفاء مكي بالسجن 10 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية تعذيبها لخادمتيها مروة وهنادي، وأثارت تلك الحادثة الرأي العام، خاصة بعد الكشف عن ملابستها واتهام مكي بهتك عرض خادمتها واحتجازها بالمرحاض وكيها بالنار في أماكن حساسة بجسدها، وبعد 10 سنوات قضتها وفاء مكي خلف القضبان خرجت تنفي تلك التهمة، زاعمة أن وزير الداخلية السابق حبيب العادلي هو الذي أدخلها السجن وأنها بريئة.

5- هند صبري

في مارس عام 2007، صدمت الفنانة التونسية "هند صبري" شابًا بسيارتها في شارع الهرم، وأصيب الشاب بعدة جروح استلزمت نقله للمستشفى، وفي محضر الشرطة، قالت صبري بأن الشاب كان يتحدث بالموبايل وألقى بنفسه أمام سيارتها، وقررت النيابة وقتها الإفراج عنها بكفالة مالية قدرها 200 جنيها.

أثارت تلك الواقعة استياء الفنانة، وطلبت من محاميها بالقاهرة اتخاذ الإجراءات القانونية وإقامة دعوى قضائية تتطالب فيها الشاب بتعويضها عن الأضرار الأدبية التي لحقت بها، جراء قيامه بإلقاء نفسه أمام سيارتها بهدف ابتزازها ماديا.

6- سلوى عثمان

في عام 2015 تلقى قسم شرطة أكتوبر ثاني، بلاغا من والد طفل صدمته الفنانة سلوى عثمان بسيارتها أثناء عبوره الطريق بمنطقة أكتوبر، وأصيب الطفل بكسر في قصبة قدمه اليمنى، ونُقل إلى مستشفى أكتوبر الجامعي لتلقي العلاج، وألقى ضباط مديرية أمن الجيزة القبض على سلوى، وتم تحرير محضر بالواقعة، واعترفت أمام النيابة، وعرضت على أهل الطفل التكفل بجميع مصاريف العلاج، الأمر الذي قبله والد الطفل، وتم تحرير محضر صلح بينهما.

7- ماجدة الخطيب

قضت الفنانة الراحلة ماجدة الخطيب ثمانية أشهر في السجن الاحتياطي عام 1982، بعد اتهامها بقتل مواطن عن طريق الخطأ بعدما دهسته بسيارتها وهي مخمورة، وقضت المحكمة بسجنها لمدة عام مع إيقاف التنفيذ وغرامة قدرها 5000 جنيه مصري.