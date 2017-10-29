مصدر: النيابة تحقق في بلاغ ضد إعلان "عروض للركب"
مصدر: النيابة تحقق في بلاغ ضد إعلان "عروض للركب"
11:22 ص الأحد 29 أكتوبر 2017
كتب - محمود السعيد:
قال مصدر قضائي، إن نيابة شمال القاهرة، تحقق في بلاغ من عبد الحليم علي، رئيس لجنة التفتيش بنقابة المهن الموسيقية، يتهم فيه شركة شهيرة للاتصالات بالتهرب من سداد رسوم إعلان "عروض للركب".
وأضاف المصدر -الذي رفض ذكر اسمه لنه غير مخول للحديث مع وسائل الإعلام- أن النيابة استمعت لأقوال مقدم البلاغ، وكشف أن شركة الاتصلات قامت بعمل إعلان غنائي بطولته أكرم حسني وشهرته "أبو حفيظة"، دون سداد الرسوم المستحقة للنقابة عن هذا العمل، مما يعد إهدارا للمال العام، وإهدار لموارد النقابة.
كانت النيابة تلقت بلاغًا من عبد الحليم علي رئيس لجنة التفتيش والمتابعة بنقابة المهن الموسيقية يتهم إحدى شركات الاتصالات بالتهرب من سداد الرسوم الخاصة بإعلان "عروض للركب" والذي قام ببطولته الفنان أكرم حسني، الشهير بـ"أبو حفيظة".
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