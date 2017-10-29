أخبار عاجلة

ترامب: يجب التحقيق في صلة كلينتون بملف التدخل الروسي في الانتخابات -
وزيرة الجيوش الفرنسية: الحرب على الإرهاب في الشرق الأوسط لم تصل نهايتها -
​محافظ الجيزة يبحث تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة -
​طلاب طب عين شمس يحصدون الجوائز الأولى في مهرجان المسرح الدولى للجامعات بطنجة -
وفاة مسنة مصرية على متن طائرة قادمة من السعودية -
الزمالك يواجه الأهلي في السوبر الإفريقي لكرة اليد -
مساء dmc - | 205 ألف قضية فساد باشرتها النيابة الادارية عام 2016 | -
مساء dmc - | مفاجآت جديدة في اعترافات خلية " تفجير الكنائس " | -
عيش الليلة - مهارة الفنان حميد الشاعري وهشام عباس وأشرف عبد الباقي في كرة القدم -
برزاني: ما حدث في كركوك "خيانة عظمى" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

مسؤولون إماراتيون يعتذرون عن عدم مصافحة لاعبيهم لاعبين إسرائيليين

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مسؤولون إماراتيون يعتذرون عن عدم مصافحة لاعبيهم لاعبين إسرائيليين

11:30 ص الأحد 29 أكتوبر 2017

مسؤولون إماراتيون يعتذرون عن عدم مصافحة لاعبيهم لاعبين إسرائيليين

مسؤولون إماراتيون يعتذرون عن عدم مصافحة لاعبيهم لا

تل أبيب (د ب أ)
أعلن الاتحاد الدولي للجودو أن مسؤولين رياضيين من الإمارات العربية المتحدة اعتذروا لنظرائهم الإسرائيليين بعد رفض لاعبين من الدولة المضيفة مصافحة لاعبين إسرائيليين خلال البطولة التي أقيمت في أبوظبي.

ووفقا لبيان أصدره الاتحاد الليلة الماضية فإن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد الإماراتي للعبة وعارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي قدما اعتذارا إلى رئيس الاتحاد الإسرائيلي للجودو موشيه بونتي.

وتجدر الإشارة إلى أنه لا توجد علاقات دبلوماسية بين الإمارات وإسرائيل.

وإلى جانب رفض المصافحة، تم حظر رفع الرموز الإسرائيلية في البطولة.

وفاز لاعبو إسرائيل بخمس ميداليات في هذه البطولة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وزيرة الدفاع الفرنسية تزور الإمارات

    أخبار

  • ستيف بانون: أؤيد العزلة التي فرضتها الدول العربية على قطر

    أخبار

  • الإمارات: مقتل جندي إماراتي بالسعودية أثناء مشاركته بـ "إعادة الأمل"

    أخبار

  • الإمارات تدرج 10 أفراد وهيئة واحدة على "قائمة الأشخاص والهيئات الداعمة

    أخبار

إعلان

1ed75f8856.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
10 مصابين في انقلاب "ميني باص" على الطريق الصحراوي بالبحيرة

10 مصابين في انقلاب "ميني باص" على الطريق الصحراوي بالبحيرة

إيران تبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتزامها بالاتفاق النووي

إيران تبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتزامها بالاتفاق النووي

ترامب: يجب التحقيق في صلة كلينتون بملف التدخل الروسي في الانتخابات

ترامب: يجب التحقيق في صلة كلينتون بملف التدخل الروسي في الانتخابات

وزيرة الجيوش الفرنسية: الحرب على الإرهاب في الشرق الأوسط لم تصل نهايتها

وزيرة الجيوش الفرنسية: الحرب على الإرهاب في الشرق الأوسط لم تصل نهايتها