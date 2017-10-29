مسؤولون إماراتيون يعتذرون عن عدم مصافحة لاعبيهم لاعبين إسرائيليين

مسؤولون إماراتيون يعتذرون عن عدم مصافحة لاعبيهم لا

تل أبيب (د ب أ)

أعلن الاتحاد الدولي للجودو أن مسؤولين رياضيين من الإمارات العربية المتحدة اعتذروا لنظرائهم الإسرائيليين بعد رفض لاعبين من الدولة المضيفة مصافحة لاعبين إسرائيليين خلال البطولة التي أقيمت في أبوظبي.

ووفقا لبيان أصدره الاتحاد الليلة الماضية فإن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد الإماراتي للعبة وعارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي قدما اعتذارا إلى رئيس الاتحاد الإسرائيلي للجودو موشيه بونتي.

وتجدر الإشارة إلى أنه لا توجد علاقات دبلوماسية بين الإمارات وإسرائيل.

وإلى جانب رفض المصافحة، تم حظر رفع الرموز الإسرائيلية في البطولة.

وفاز لاعبو إسرائيل بخمس ميداليات في هذه البطولة.