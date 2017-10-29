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صحيفة: آلاف الأوروبيين يهرعون للحصول على الجنسية البريطانية

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مصراوي Masrawy

صحيفة: آلاف الأوروبيين يهرعون للحصول على الجنسية البريطانية

11:22 ص الأحد 29 أكتوبر 2017

صحيفة: آلاف الأوروبيين يهرعون للحصول على الجنسية البريطانية

الأوروبيين يهرعون للحصول على الجنسية البريطانية

لندن (أ ش أ)

ذكرت صحيفة "صنداي إكسبريس" البريطانية أن الالاف من مواطني الاتحاد الأوروبي يهرعون إلى الحصول على الجنسية البريطانية قبل تفعيل قرار خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بموجب تصويت "بريكست"، وذلك وفقا لأرقام رسمية.

وأضافت الصحيفة -في تقرير بثته على موقعها الالكتروني اليوم الأحد– أن أكثر من 19 ألف طلبا تم تقديمهم في هذا الشأن خلال الأشهر الـ 6 الأولى من هذا العام وحده ، وأن هذا الرقم أعلى بكثير من مجموع إجمالي أرقام العام الماضي.

وقال ريتشارد تايس، أحد مؤسسي مجموعة "غادروا الاتحاد الأوروبي"، إن "هذا بمثابة دليل دامغ على أن مواطني الاتحاد الأوروبي يعتقدون أن بريطانيا ستكون أفضل حالا بعد خروجها من الاتحاد ولهذا، فإنهم يسعون لأن يكونوا جزءا من تلك الفرصة المثيرة".

وأضاف أن الفوائد الاقتصادية الطائلة التي يمكن أن تأتي بموجب (بريكست) أغرت بالفعل مواطني الاتحاد الأوروبي وشجعتهم على الحصول على الجنسية البريطانية.

مع ذلك، أبرزت الصحيفة أن بعض النقاد أكدوا أن هذه الطلبات تنبع من مخاوف مواطني الاتحاد الأوروبي على مستقبلهم بعد خروج بريطانيا من الاتحاد.

بدوره، أكد وزير الخارجية البريطانية بوريس جونسون الأسبوع الماضي أن الأوروبيين المقيمين في بريطانيا والبالغ عددهم نحو ثلاثة ملايين سوف يحتفظون بجميع حقوقهم حتى بعد اتمام عملية الانسحاب بغض النظر عما قد يحدث في المفاوضات مع بروكسل.

وفي هذا، أوضحت "صنداي إكسبريس" أن تصريحات جونسون ربما تمهد الطريق لإحداث انقسام مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي التى أعلنت في السابق أنها ستوفر هذا الضمان فقط عندما تحصل على ضمان مماثل لحقوق المغتربين البريطانيين.

ومن المقرر أن يطلع وزير البريطانية المتخصص في شئون (بريكست) ديفيد ديفيس مجلس الوزراء على أخر المستجدات في ملف المفاوضات يوم الثلاثاء القادم.

هذا المحتوى من

Asha

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