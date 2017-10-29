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البنك الدولي يستكمل تمويل أكبر مزرعة للطاقة الشمسية بأسوان

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البنك الدولي يستكمل تمويل أكبر مزرعة للطاقة الشمسية بأسوان البنك الدولي يستكمل تمويل أكبر مزرعة للطاقة الشمسية بأسوان

التحرير

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أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، اليوم الأحد، إكمال حزمة قرض قيمتها 653 مليون دولار لتمويل بناء 13 محطة كهرباء بالطاقة الشمسية قرب أسوان، حيث من المقرر أن تكون جزءًا من أكبر مزرعة للطاقة الشمسية في العالم.

وأفادت وكالة "رويترز" أن برنامج "شموس النوبة" يستهدف توليد 752 ميجاوات من الطاقة الشمسية لإمداد أكثر من 350 ألف من السكان بالكهرباء وتوفير ما يصل إلى 6 آلاف فرصة عمل خلال أعمال البناء.

في سياق آخر، أعلنت شركة "أفتوفاز" الروسية، عن نيتها إعاة تشغيل خطوط الإنتاج في ، مطلع عام 2018 المقبل.

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وقال رئيس الشركة الروسية، نيكولاس مور: إن "الشركة لديها بالفعل شريك في مصر، لكنها تخطط إعادة تشغيل خطوط الإنتاج في كازاخستان ومصر"، وأشارت إلى أن إعادة الإنتاج ستبدأ في أوائل عام 2018، بسيارة "لادا غرانتا".

 

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