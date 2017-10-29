شكري يصل الرياض لحضور اجتماع «دعم الشرعية باليمن»

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وصل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، إلى الرياض، للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية ورؤساء أركان الدول الأعضاء في تحالف دعم الشرعية باليمن، للتباحث بشأن مستجدات الأزمة اليمنية، والتنسيق بين الدول الأعضاء بالتحالف.

وذكر المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الاجتماع سيناقش 3 محاور رئيسية: العسكري بهدف تقييم الوضع الأمني والعمليات العسكرية القائمة، السياسي الخاص بأولوية التوصل لحل سياسي شامل، وفقا للمرجعيات الدولية الخاصة بالعملية السياسية في اليمن والمتمثلة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، بما يحقق آمال وتطلعات الشعب اليمني الشقيق.

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أما المحور الثالث فهو الوضع الإنساني والجهود المبذولة من جانب التحالف للتعامل مع التحديات الإنسانية في اليمن، وكيفية التنسيق بين الدول أعضاء التحالف من أجل تقديم وتوصيل المساعدات الإنسانية إلى المدنيين وتخفيف المعاناة التي يمر بها المواطنون، فضلا عن جهود إعادة إعمار اليمن في جميع المجالات.