أخبار عاجلة

ترامب: يجب التحقيق في صلة كلينتون بملف التدخل الروسي في الانتخابات -
وزيرة الجيوش الفرنسية: الحرب على الإرهاب في الشرق الأوسط لم تصل نهايتها -
​محافظ الجيزة يبحث تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة -
​طلاب طب عين شمس يحصدون الجوائز الأولى في مهرجان المسرح الدولى للجامعات بطنجة -
وفاة مسنة مصرية على متن طائرة قادمة من السعودية -
الزمالك يواجه الأهلي في السوبر الإفريقي لكرة اليد -
مساء dmc - | 205 ألف قضية فساد باشرتها النيابة الادارية عام 2016 | -
مساء dmc - | مفاجآت جديدة في اعترافات خلية " تفجير الكنائس " | -
عيش الليلة - مهارة الفنان حميد الشاعري وهشام عباس وأشرف عبد الباقي في كرة القدم -
برزاني: ما حدث في كركوك "خيانة عظمى" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

شكري يصل الرياض لحضور اجتماع «دعم الشرعية باليمن»

Google+ Print
شكري يصل الرياض لحضور اجتماع «دعم الشرعية باليمن» شكري يصل الرياض لحضور اجتماع «دعم الشرعية باليمن»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

وصل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، إلى الرياض، للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية ورؤساء أركان الدول الأعضاء في تحالف دعم الشرعية باليمن، للتباحث بشأن مستجدات الأزمة اليمنية، والتنسيق بين الدول الأعضاء بالتحالف.

وذكر المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الاجتماع سيناقش 3 محاور رئيسية: العسكري بهدف تقييم الوضع الأمني والعمليات العسكرية القائمة، السياسي الخاص بأولوية التوصل لحل سياسي شامل، وفقا للمرجعيات الدولية الخاصة بالعملية السياسية في اليمن والمتمثلة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، بما يحقق آمال وتطلعات الشعب اليمني الشقيق.

شاهد أيضا

أما المحور الثالث فهو الوضع الإنساني والجهود المبذولة من جانب التحالف للتعامل مع التحديات الإنسانية في اليمن، وكيفية التنسيق بين الدول أعضاء التحالف من أجل تقديم وتوصيل المساعدات الإنسانية إلى المدنيين وتخفيف المعاناة التي يمر بها المواطنون، فضلا عن جهود إعادة إعمار اليمن في جميع المجالات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الزمالك يواجه الأهلي في السوبر الإفريقي لكرة اليد

الزمالك يواجه الأهلي في السوبر الإفريقي لكرة اليد

تامر أمين: «مصر مش دولة فقيرة.. لكن بتتسرق» (فيديو)

تامر أمين: «مصر مش دولة فقيرة.. لكن بتتسرق» (فيديو)

محافظة المنيا ترفض بيان مكاريوس: لن نسمح للمتشددين المسيحيين بفرض إرادتهم

محافظة المنيا ترفض بيان مكاريوس: لن نسمح للمتشددين المسيحيين بفرض إرادتهم

خالد حبيب: «ماعندناش أزمة إمكانيات وموارد.. الأكل كتير لكن تحت السرير»

خالد حبيب: «ماعندناش أزمة إمكانيات وموارد.. الأكل كتير لكن تحت السرير»