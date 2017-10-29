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مقتل وإصابة اثنين في مشاجرة لخلاف على المرور بأسيوط

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مصراوي Masrawy

مقتل وإصابة اثنين في مشاجرة لخلاف على المرور بأسيوط

11:24 ص الأحد 29 أكتوبر 2017

مقتل وإصابة اثنين في مشاجرة لخلاف على المرور بأسيوط

مقتل وإصابة اثنين في مشاجرة

أسيوط - أسامة صديق:

لقى موظف مصرعه، بينما أصيب فلاح ، في مشاجرة نشبت، اليوم الأحد، بالأسلحة النارية لخلافات على المرور بقرية عرب العطيات التابعة لمركز الفتح في محافظة أسيوط.

وأفاد إخطار تلقاه اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، من شرطة النجدة، يفيد بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالي بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية وسقوط متوفى ومصاب بقرية عرب العطيات بمركز الفتح.

وبانتقال قوات من مباحث المركز والإسعاف، تم السيطرة على الموقف ووقف إطلاق النيران، وتبين مصرع "مصطفى.ع.ح " وإصابة "محمد.ف.م" بطلق ناري.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى أبنوب المركزي، وتحرير المحضر اللازم، وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

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