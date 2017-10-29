تكثيف البحث عن قتلة طالبة ثانوي بالفيوم.. "طعنوها عدة مرات في منزلها"

الفيوم – حسين فتحى:

تكثف أجهزة البحث الجنائي بالفيوم، جهودها للقبض على الجناة، في حادث مقتل الطالبة "فاطمة ممدوح محمد طلب" 17 عامًا، بالصف الثاني الثانوي بمدرسة الشواشنة الثانوية، ومقيمة بقرية الرواشيدية، عثر عليها صباح اليوم الأحد، مقتولة بعدة طعنات، داخل منزلها، أثناء غياب أفراد الأسرة للعلاج في القاهرة.

وتلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا بالحادث.

وتفحص حاليًا أجهزة البحث الجنائي، الأقارب والمترددين على الأسرة وعلاقتها بالجيران، خاصة أن التحريات الأولية تؤكد حسن سلوك الطالبة القتيلة.