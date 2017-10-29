ضبط هارب من سجن بالمؤبد خلال أحداث يناير ببني سويف

بني سويف ــ أحمد كامل:

ضبطت قوات الشرطة بمديرية أمن بني سويف، اليوم الأحد، هارب من السجن المؤبد في قضية مخدرات، في أحداث ثورة 25 يناير بمركز ببا جنوب المحافظة.

تلقى اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية لأمن بني سويف، إخطارًا من اللواء ممدوح أبوزيد مدير البحث الجنائي، بورود معلومات للرائد مصطفى أبوطالب رئيس مباحث ببا رئيس مباحث مركز شرطة ببا بتردد "محمد إسماعيل معوض" هارب من تنفيذ حكم بالسجن المؤبد، على دائرة المركز، والذي كلف بسرعة تقنين الإجراءات القانونية وضبط الهارب.

وقاد رئيس مباحث ببا بإشراف العميد خالد عبدالسلام رئيس مباحث المديرية حملة أمنية لضبط المتهم، حيث تمكنوا من ضبطه بعد تقنين الإجراءات القانونية وإعداد الأكمنة اللازمة له، وتم اقتياده إلى مركز شرطة ببا تمهيدا لتسلميه لإدارة تنفيذ الأحكام.